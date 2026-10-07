Mauricio Macri volvió a cuestionar a la AFA y defendió las SAD en el fútbol argentino con fuertes críticas al modelo actual del fútbol argentino.

Mauricio Macri reapareció públicamente y realizó críticas al fútbol argentino. En una charla con empresarios amigos, el expresidente cuestionó el modelo impulsado por la AFA y volvió a defender la posibilidad de incorporar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Además, apuntó contra la estructura de la Primera División. Lo hizo un día después de la salida de Messi suponiendo que deja de ser "un escudo" para la gestión Tapia

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Sus declaraciones se conocieron en el primer capítulo de Decime la verdad, el nuevo ciclo de entrevistas conducido por el exgerenciador de Racing, Fernando Marín, y el expresidente de River, Rodolfo D’Onofrio.

Durante la conversación, Macri volvió a plantear una discusión que sostiene desde hace décadas: la necesidad de modificar el modelo de administración de los clubes argentinos y permitir que aquellos que quieran puedan transformarse en sociedades anónimas.

Macri volvió a instalar el tema de las SAD en el fútbol argentino

Uno de los puntos centrales de su discurso fue la posibilidad de que cada club pueda decidir qué modelo adoptar. Macri recordó que siempre planteó que las SAD deberían ser una alternativa y no una obligación. “Yo siempre dije, como liberal, que sea opcional. No: acá todo tiene que ser igual”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó el caso de Talleres de Córdoba y destacó que, según su mirada, existen experiencias en otros países de la región que muestran una tendencia hacia la participación de capitales privados.

“Los colombianos migraron, los chilenos migraron, los brasileños están migrando: ya van por la mitad de los equipos. ¿Por qué no aceptamos estas cosas modernas que funcionan?”, planteó, sin nombrar casos de clubes que terminaron fundidos y sancionados por la FIFA.

Marín puso sobre la mesa el respaldo de la gestión de Tapia

Durante la charla también apareció la mirada de Marín sobre la conducción de Claudio Tapia al frente de la AFA. El productor recordó uno de los argumentos utilizados para defender el modelo actual: la intención de acercar el fútbol de Primera División a distintas provincias y regiones del país que tienen menos posibilidades de ver en vivo a los clubes más importantes.

Además, Marín destacó los resultados conseguidos por la Selección Argentina durante la gestión de Tapia. Mencionó las dos Copas del Mundo y las dos Copas América obtenidas por el seleccionado, además de la tranquilidad interna y el recambio de futbolistas.

“Es un respaldo resultadista”, señaló Marín, aunque aclaró que no estaba haciendo una defensa de la gestión sino enumerando hechos concretos.

La respuesta de Macri sobre el resultadismo

Macri reconoció que el fútbol tiene una fuerte relación con los resultados, pero sostuvo que eso no alcanza para ocultar, desde su perspectiva, los problemas estructurales que atraviesa el fútbol argentino. “El fútbol es muy resultadista. La pelota pega en el palo y va adentro, y sos un genio; va afuera y sos un salame”, expresó.

Sin embargo, inmediatamente después diferenció el rendimiento de la Selección Argentina de la situación de los clubes y de la competencia local. “El fútbol argentino es competitivo a nivel Selección porque nuestros mejores jugadores se van a las mejores ligas y eso los eleva. Ellos compiten. Los que no competimos somos nosotros”, aseguró.

Según Macri, Argentina está dando ventajas frente a otros países de Latinoamérica que avanzaron con reformas vinculadas al control financiero y a diferentes modelos de administración.

Macri ya había intentado impulsar las SAD en los 90

La discusión sobre las Sociedades Anónimas Deportivas no es nueva para Macri. El expresidente ya había intentado instalar este modelo a mediados de la década del 90, cuando Julio Humberto Grondona estaba al frente de la AFA.

En aquel momento, Macri mantuvo distintas reuniones con presidentes de clubes y con el propio Grondona con el objetivo de conseguir respaldo para su proyecto.

Sin embargo, la iniciativa no logró avanzar. Los dirigentes consultados no acompañaron la propuesta durante una votación a mano alzada realizada en el Comité. Años después, incluso durante su etapa como presidente de la Nación, Macri volvió a impulsar la llegada de las SAD al fútbol argentino.

La resistencia de los clubes y los hinchas

La insistencia de Macri tampoco logró modificar de manera definitiva la postura de buena parte del fútbol argentino. Durante su presidencia, el expresidente volvió a impulsar el modelo y llegó a colocar personas de su confianza en clubes como Independiente, con Néstor Grindetti al frente.

Pero, una vez más, volvió a encontrarse con resistencia tanto de dirigentes como de hinchas. El rechazo estuvo relacionado, entre otros motivos, con experiencias negativas de inversores privados en clubes de distintos países de Sudamérica.