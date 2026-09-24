Detuvieron a Ezequiel Cirigliano tras un violento incidente: el exfutbolista de River le quiso arrebatar el arma reglamentaria

Ezequiel Cirigliano, exmediocampista de River Plate, fue detenido luego de protagonizar un episodio violento en Villa Pineral, partido de Tres de Febrero. El exfutbolista intentó arrebatarle el arma reglamentaria a un agente de seguridad en una posta de vigilancia, lo que derivó en un forcejeo que terminó con la recuperación del arma y la detención de Cirigliano.

{{{htmlAmp}}}

Con 34 años, Cirigliano quedó imputado por los delitos de "Robo" y "Atentado a la autoridad". Este no es su primer conflicto con la ley: en 2022 fue arrestado tras intentar ingresar armado a una vivienda y realizar disparos. En esa ocasión, le secuestraron un arma calibre 9 milímetros con once balas en el cargador y una en la recámara, y fue acusado de "tentativa de robo". Tras pasar dos meses detenido, recuperó la libertad por falta de mérito.

Después de ese episodio, Cirigliano mantuvo un vínculo con el fútbol a través del equipo Senior de River, donde compartió cancha con figuras como Ariel Ortega, Rodrigo Mora y Alejandro “Chori” Domínguez. En 2024 intentó retomar su carrera profesional en el Stallion Laguna de Filipinas, club en el que disputó 11 partidos antes de quedar libre en agosto.

Su trayectoria comenzó en River en 2010, cuando debutó con 18 años. Fue un jugador importante durante la temporada 2011 en la B Nacional, incluso capitaneó al equipo en un partido. En 2013, fue cedido al Hellas Verona de Italia, donde jugó 13 encuentros, pero al regresar a River tuvo escaso protagonismo y fue marginado por Marcelo Gallardo tras negarse a participar en la pretemporada en Miami. Posteriormente, Cirigliano tuvo pasos breves por FC Dallas (2015), Tigre, Atlético Tucumán, Godoy Cruz, el Zacatepec de México y el San Luis de Quillota en la segunda división chilena. Su último club fue el Cynthialbalonga Calcio de la cuarta categoría italiana, del que salió libre en julio de 2022.