El detalle del Papa que enloqueció a los hinchas de Boca antes de la visita a Argentina

Boca Juniors puede ser campeón de la tabla anual del fútbol argentino el mismo fin de semana de la llegada del Papa León XIV a nuestro país y un detalle sobre el sumo pontífice enloqueció a los hinchas. Mientras esperan ansiosos el cruce ante Defensa y Justicia de este sábado 7 de noviembre en La Bombonera, se encontraron con una sorpresa que tiene que ver con un exjugador del club. El Papa, que arribará a suelo argentino tras su paso por Uruguay, es protagonista de esta historia.

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El detalle que enloqueció a los hinchas de Boca antes de que llegue el Papa León XIV

El avión que traerá a León XIV a nuestro país este domingo 8 de noviembre, el Airbus A330 de la aerolínea ITA Airways, lleva como nombre Daniele De Rossi, en homenaje al exjugador del "Xeneize" campeón del mundo en Alemania 2006 con la Selección de Italia. El ahora exfutbolista y entrenador del Genoa cumplió el sueño de jugar en el club de La Ribera cuando llegó a mediados del 2019 y ya en 2020 anunció su retiro del fútbol. Cabe destacar que fue parte del equipo que ganó la Superliga Argentina 2019/2020 en la que sumó minutos en diferentes compromisos.

El avión con el nombre de Daniele de Rossi, exjugador de Boca

Los números de Daniele de Rossi en Boca

Partidos jugados : 7.

: 7. Goles : 1.

: 1. Asistencias : 0.

: 0. Títulos: Superliga Argentina 2019/2020.

Daniele De Rossi con la camiseta de Boca Juniors

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El duelo del "Xeneize" ante el "Halcón" de Florencio Varela será este sábado 7 de noviembre a las 17.30 horas en La Bombonera con el arbitraje de Sebastián Zunino. La transmisión de dicho encuentro estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports, además de la plataforma HBO Max. Cabe destacar que los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena pueden salir campeones de la tabla anual si es que triunfan, pero si empatan o pierden deberán esperar que no ganen Argentinos Juniors o Rosario Central en sus respectivos compromisos.

La agenda del papa León XIV en Argentina

La visita apostólica de León XIV se extenderá del 8 al 11 de noviembre e incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El martes 10, el Papa viajará a Córdoba, donde celebrará una misa a las 10. La comitiva nacional estará encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Luego regresará a Buenos Aires y encabezará por la noche una vigilia con jóvenes en la zona del Monumento a los Españoles.

El cierre de la visita: misa en Luján y despedida oficial en Ezeiza junto a Javier Milei

El miércoles 11, último día de su visita, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y luego viajará a Luján. Allí celebrará una misa a las 10 en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. El cierre de la visita será a las 13:30, con la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. Milei participará del acto antes de la partida del Papa rumbo a Lima, prevista para las 14.