Descendió a la Primera B Metro el club que estaba apuntado de ser una "SAD encubierta"

Después de un largo recorrido, finalmente el club San Miguel se fue a la Primera B Metro y descendió a la tercera división del fútbol argentino. Vale decir que, más allá de su características de Asociación sin Fines de Lucro, detrás había un grupo empresarial que ponía dinero específico para el club y fue tomado, por muchos, como ejemplo de como se manejaría una Sociedad Anónima Deportiva en Argentina.

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El conjunto de San Miguel descendió en este caso luego de igualar 0-0 con Defensores de Belgrano y, ahora, se irá a la Primera B Metro. En 2025, Federico Almada, presidente del club, aseguró que con el dinero que ganó de su empresa trató de dársela al club. "Los que dicen que lavamos plata son verdaderos ignorantes de la economía, porque esto es todo lo contrario. Todos los ingresos que ingresen al club tienen que estar registrados. Yo tengo supervisión doble con todo lo que estamos haciendo: la AFIP en mi empresa y Personería Jurídica en el club, porque todas los actas y todos los contratos están súper auditados", explicó.

En este sentido, en 2025, San Miguel trató de armar un "superequipo" con Sebastián Battaglia como director técnico y varios jugadores con pasado en primera división, no logró ningún objetivo y, en este caso, todo se complicó más aún cuando las inversiones no llegaban de la misma manera. Incluso, en una entrevista con La Nación en 2025, el presidente y dueño de Janos agregó: “Siempre me apasionó manejar un equipo, no solo desde lo deportivo sino desde lo organizativo. Era como un Football Manager en la vida real”. Si bien es verdad que durante su gestión, San Miguel volvió a la Primera Nacional después de un largo tiempo también es verdad que el momento de alegría y tranquilidad duró poco ya que este mismo año hubo retrasos en los pagos.