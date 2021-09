Un referente de River apuró a Riquelme en la previa del Superclásico: "Me lo debe"

El domingo 3 de octubre se juega el Superclásico y un importante referente de River calentó la previa del partido con un picante comentario contra Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca.

Este domingo 3 de octubre se jugará un nuevo Superclásico del fútbol argentino. En el duelo correspondiente a la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol, River y Boca se verán las caras una vez más en 2021 con el objetivo de seguir prendidos en la pelea por el torneo. En la previa del partido, el presidente del "Millonario" Rodolfo D'Onofrio habló sobre Juan Román Riquelme y lo apuró con un picante comentario.

Las palabras del mandamás del club de Núñez se dieron en el marco de la presentación de la fórmula oficialista Jorge Brito - Matías Patanian para las elecciones del próximo 4 de diciembre. No sólo se palpita el duelo ante el rival de toda la vida sino también la posibilidad de que haya un cambio en la cúpula de la institución.

En cuanto a los dichos del máximo dirigente de "La Banda", en principio habló de su buen trato con sus colegas del rival de toda la vida: "Con Jorge Amor Ameal me llevo muy bien, la relación es de presidente a presidente. Con Riquelme tengo una relación muy buena que viene de cuando él no era dirigente, nos encontramos y nos hemos jugado un asado, que me lo debe", afirmó D'Onofrio.

Además, el presidente de River dio detalles de otro momento junto al mandamás del Consejo de Fútbol de Boca: "Cuando nos ganaron por penales en La Plata me estaba yendo y me golpearon el micro. Era él y me hizo señas que me iba a invitar el asado, pero lo sigo esperando", y agregó: "La única vez que le jugué un asado, se lo gané. Revancha tiene todo el mundo en la vida".

El frustrado deseo de D'Onofrio

Rodolfo D'Onofrio también contó lo que siempre le dice a Juan Román Riquelme: "Por su calidad y nivel de juego tendría que haber tenido puesta la camiseta de River. Jugó para nuestro adversario, lo hizo muy bien y nos hizo sufrir bastante. Como jugador, enorme respeto y va mi valoración de todo eso", afirmó el presidente del "Millonario".

Todo listo para el Superclásico

Este domingo 3 de octubre desde las 17:00 se vivirá una fiesta en el Estadio Monumental. No sólo por lo que representa este duelo para nuestro fútbol sino también porque se jugará en la fecha que el público volverá a los estadios. Los mismos tendrán un 50% de aforo tal como se anunció y cada club definió como será el ingreso de sus hinchas fecha tras fecha.