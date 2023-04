Los futbolistas más ricos del mundo en 2023

Quiénes son los jugadores de fútbol que mayor capital han declarado en los últimos años, que además siguen en actividad durante el 2023.

El fútbol es uno de los deportes más populares del mundo y los jugadores son algunos de los atletas más famosos y ricos del planeta. Muchos de estos deportistas ganan sueldos millonarios y reciben enormes cantidades de dinero en contratos publicitarios. De hecho, algunos de los futbolistas más exitosos del mundo tienen un patrimonio neto que supera los cientos de millones de dólares.

Sin embargo, el dinero no lo es todo en el fútbol, ya que el deporte también se trata de habilidad, trabajo en equipo y dedicación. A pesar de la popularidad de los jugadores millonarios, el fútbol sigue siendo una fuente de inspiración y emoción para millones de fanáticos en todo el mundo. A continuación, cuáles son los jugadores en actividad más ricos del mundo y cuál es su patrimonio.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, nacido el 5 de febrero de 1985 en Funchal, Madeira, juega como extremo izquierdo o delantero en el Al-Nassr F.C. de la Liga Profesional Saudí. También es el capitán y máximo goleador histórico de la selección de Portugal. Ronaldo es ampliamente considerado como uno de los mejores y más completos jugadores de fútbol en el mundo, conocido por su habilidad goleadora y su excelente desempeño. Tiene varios premios en su haber, incluyendo cinco Balones de Oro, cinco premios FIFA al mejor jugador del mundo y cuatro Botas de Oro.

En 2020, fue nombrado el mejor jugador del siglo XXI en la gala de los Globe Soccer Awards y fue incluido en el Dream Team del Balón de Oro. Con 834 goles en su carrera, es el máximo goleador en la historia del fútbol profesional y con 450 goles, es el máximo goleador histórico del Real Madrid Club de Fútbol. Actualmente su patrimonio es de 500 millones de dólares.

Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas que más dinero ganaron.

Lionel Messi

Messi obtuvo varios galardones durante su carrera, incluyendo siete títulos de Balón de Oro, siete premios de la FIFA al mejor jugador del mundo, seis Botas de Oro y dos Balones de Oro de la Copa Mundial de Fútbol. En 2020 fue elegido para el Dream Team del Balón de Oro, siendo el primer argentino en hacerlo.

En cuanto a su carrera internacional, representó a Argentina en catorce torneos importantes, destacando su participación en las más recientes Copa del Mundo y Copa América. En 2021, lideró a su equipo a la victoria en la Copa América, ganando la final contra Brasil en el estadio Maracaná. A lo largo de su carrera, ha sido reconocido como uno de los mejores jugadores de fútbol de todos los tiempos, lo que lo llevó a acumular numerosos contratos deportivos y publicitarios: actualmente, su patrimonio asciende a 400 millones de dólares.

Faiq Bolkiah

El caso más particular entre los futbolistas con las fortunas más grandes del planeta es sin dudas el de Faiq Bolkiah, futbolista de 23 años nacido en Estados Unidos pero nacionalizado por Brunei. Su fortuna supera los 20 mil millones de dólares y no exactamente por sus habilidades dentro del césped: pese a que sueña con la Premier League, actualmente se desempeña en la Liga de Tailandia. La fortuna de Faiq se debe a que es uno de los 17 hijos del príncipe Jefri Bolkiah, hermano del Sultán de Brunei, Muda Hassanal Bolkiah y está en la línea de sucesión al trono para la pequeña nación asiática.