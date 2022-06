La Selección de vóley tuvo su merecida fiesta de Tokio 2020 en Argentina

El equipo argentino vivió dos noches inolvidables para festejar la medalla de Bronce obtenida en los Juegos Olímpicos.

La Selección de vóley masculino vivió, el jueves 2 y viernes 3 de junio, dos noches inolvidables a pura fiesta en suelo argentino para rememorar la histórica medalla de Bronce obtenida en Tokio 2020. El equipo dirigido por Marcelo Méndez disputó dos amistosos ante Países Bajos para reencontrarse con la gente y festejar lo que no pudo en aquel entonces. Hubo homenajes y reconocimientos para los jugadores del plantel y también para los de Seúl 88.

Pasaron 300 días de la gesta histórica de Tokio 2020, cuando el equipo argentino masculino obtuvo el tercer puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio. El enfrentamiento ante los europeos sirvió como la excusa perfecta para que tanto jugadores y cuerpo técnico pudieran disfrutar del cariño de la gente, situación que no pudo darse en la competencia de Japón por las restricciones impuestas por el Coronavirus durante 2021. El Estadio Pedro Etchart de Ferro se tiñó de celeste y blanco y más de 3.000 personas le pusieron calor a una noche con 5 grados centígrados.

Selección Argentina de Vóley

Dos horas y media antes del inicio del encuentro, que servía como preparación para la próxima Volleyball Nations League, las inmediaciones del estadio de Caballito enseñaban dos colas de más de 100 metros de longitud que llegaban hasta la Avenida Avellaneda. A pesar de la baja temperatura, muchas familias se acercaron a reconocer a un equipo que generó sentido de pertenencia y dio un batacazo en tierras asiáticas con la victoria 3-2 a Brasil. Las banderas, gorros y redoblantes se hicieron presentes y vibraron en las dos victorias ante los neerlandéses.

La primera serie de homenajes fue para los integrantes del plantel que brillaron en el Mundial de 1982 y los Juegos de Seúl 88, que obtuvo en ambos la presea de Bronce. Hugo Conte, Jon Uriarte, Raúl Quiroga y Waldo Kantor fueron algunos de los que recibieron plaquetas en conmemoración de la primera medalla que consiguió un seleccionado en la competencia olímpica. Desde una pantalla gigante se observaron imágenes de las glorias que habían puesto a la bandera argentina en el podio de Corea y las tribunas hicieron escucharse a través de una ovación.

Selección Argentina de Vóley

Durante ambos partidos, donde Argentina venció a Holanda 3-1 y 3-0, los homenajes fueron llegando en los "tiempos muertos". Desde Facundo Conte, que regresa a la Liga Nacional tras más de 15 años y fue uno de los más ovacionados, Luciano De Cecco, Sebastián Solé, quien se retiró del seleccionado, Bruno Lima y hasta el entrenador, Méndez, se animaron a agarrar el micrófono y agradecieron el cariño de los hinchas que colmaron el estadio de Ferro y cantaron sin parar: "Soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar...".

Selección Argentina de Vóley

Con la victoria consumada, De Cecco se tomó unos minutos para hablar en exclusiva con El Destape y manifestó sus sensaciones en ambas noches: "Lo que vivimos estos días es muy significativo. Hacía muchos años que no jugábamos en Argentina y no compartíamos tiempo con nuestra gente. Ojalá que esto se vuelva a dar, estamos siempre afuera y necesitamos el cariño". Y luego, confesó qué hace con la medalla obtenida y cómo vivió el tiempo transcurrido: "La medalla la llevo siempre conmigo, a donde sea que voy. Fue un año muy frenético, no tuvimos casi la posibilidad de festejar. Hay que seguir compitiendo y disfrutando, ojalá que esto no quede solo en el recuerdo".

Otro de los que tuvo un momento a solas con este medio fue Lima, el opuesto que fue el goleador en el logro de Tokio expresó sus sentimientos luego de la emoción vivida en Ferro: "Esta fiesta la veníamos soñando desde hacía mucho tiempo. Poder festejar ahora es como si se hubiera dado ayer. Volver a recordar lo que vivimos en 2021, a través de videos y situaciones, es algo increíble y lo disfrutamos a pleno. Todavía no caemos en lo que hemos logrado, nos pone muy orgullosos". El jugador del Niza de Francia también se refirió a los objetivos que se trazó el equipo: "Se nos viene la VNL. Es muy importante para nosotros porque cambió el sistema de clasificación olímpica y necesitamos esos puntos para poder estar bien rankeados a nivel mundial. Estamos preparados para volver a hacer grandes cosas".

La Selección Argentina viajará este sábado 4 de junio a Ottawa, Canadá, para la preparación de la VNL que comenzará a partir del 7 de junio y se disputará, primero en tierras canadienses, y luego en Ciudad Quezon (Filipinas) y Osaka (Japón). Allí, enfrentarán a los locales, Polonia, Francia, Serbia, Italia, Alemania y Bulgaria para empezar a forjar el sueño de otra medalla olímpica y que el fuego con la gente siga encendido.