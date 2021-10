La furia de una atleta contra Bonadeo por su opinión sobre los Juegos Paralímpicos: "Me das pena y rabia"

La atleta argentina Daniela Giménez explotó de bronca en su cuenta de Instagram contra Gonzalo Bonadeo por su opinión sobre los Juegos Paralímpicos.

El pasado 5 de septiembre finalizaron los Juegos Paralímpicos en Tokio y la cobertura de TyC Sports a cargo de Gonzalo Bonadeo fue absolutamente menor a lo hecho semanas atrás con los Olímpicos. Esto se nota en todas las competencias y una deportista argentina expresó su descontento en las redes sociales compartiendo un audio del periodista. Daniela Giménez, olímpica en Beijing, Londres, Río y Japón hizo su descargo en Instagram.

Con durísimas afirmaciones contra el mencionado, la atleta destacada en Natación no sólo dio su parecer atacándolo sino que defendió a sus compañeros de delegación en todo momento. El fragmento que compartió la joven es de una conferencia brindada por el experimentado conductor opinando del tema en cuestión. Si bien es firme a la hora de hablar sus fundamentos lo condenan y esto aprovechó la paralímpica para salir al cruce.

"Hace muchos años sé que opinas esto sobre los Juegos Paralímpicos (así se dice ya que está claro que hasta eso ignoras) pero ahora está recorriendo por todos los celus este audio donde finalmente lo expresas, así que quiero aprovechar para yo decir mis palabras también", comenzó la nadadora.

"Hablar con desconocimiento de la patología de Guillermo Marro y minimizar sus logros deportivos, referirte a la Gran Yani Martínez como "la chiquita esta", discutir sobre clasificación cuando tenés conocimiento cero y decís que los Juegos Paralímpicos tiene un 'barniz' , que nuestro logro es superar nuestros 'dramas'. No puedo seguir citándote porque me das entre pena y rabia, porque sos el periodista referente en mi país de deportes amateurs y ahora confirmo que no entendés", agregó.

También sostuvo: "Tampoco entendés nada de la vida, creyendo que necesitamos una medalla al mérito por 'sobrevivir nuestros dramas' cuando a lo único que tenemos que sobrevivir es a la ignorancia e invisibilidad por parte de la sociedad gracias a forros como vos que eligen ser ignorantes, porque desde tu lugar de privilegio y con todos los recursos siempre elegiste mirar para el costado e ignorar".

Por último, culminó su mensaje con una durísima declaración y una imagen en donde luce todas las medallas obtenidas a lo largo de su carrera: "Demostraste que estás vacío y que llegó la hora de lijar la capa vieja de barniz de prestigio que tenés. Te dejo una foto con algunas de mis últimas medallas empapadas en orgullo deportivo".

El audio mencionado por Daniela Giménez

Las palabras del periodista corresponden a una conferencia de prensa en la que le preguntaron acerca del deporte en los Juegos Paralímpicos: "Debo confesar. saben que soy bastante bocón, no me preocupa decir hasta barbaridades a veces. Por un lado que la cobertura que tienen los Paralímpicos no se parece en nada con la de los Olímpicos, es así en el mundo. Personalmente después de varios años de pensar en esto llegué a la conclusión que los Juegos Paralímpicos no deberían tener medalla. Deberían sacarle ese barniz competitivo que tienen", afirmó.

"La medalla de cualquiera de estos chicos la ganó cuando decidió sobrevivir a su drama. Yo pienso como sería mi vida con una falange menos y no me la imagino. Imaginate ser ciego, no tener piernas, no tener brazos. Hay que tener ganas y ese es el ejemplo que yo curto de los pibes de los Paralímpicos. No el de la medalla, no el del podio o de ganar desesperadamente". Además en la misma se refirió tanto a Guillermo Marro como a Yanina Martínez, dos deportistas paralímpicos de nuestro país.