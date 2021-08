Jugó con Messi en la Selección y se retiró de manera dramática: "No puedo caminar"

Luego de un tiempo de sufrimiento, Ezequiel Garay se retiró del fútbol. Qué le pasó al defensor que integró la Selección Argentina en el Mundial 2014 y compartió cancha con Lionel Messi.

Tuvo una carrera soñada: jugó en la Selección Argentina, compartió cancha nada menos que con Lionel Messi. Sin embargo, Ezequiel Garay no pudo despedirse como pretendía. Lamentablemente, se retiró a los 34 años, edad adulta para un futbolista, aunque por el nivel que tenía podría haber estirado su trayectoria, pero no pudo ser. Los problemas físicos terminaron por dejar fuera de las canchas al rosarino, quien reveló el dramático momento que estaba pasando: "No puedo caminar del dolor".

Garay debió decirle adiós al fútbol. Con angustia y una gran tristeza, el defensor del Valencia se marchó del club que lo acobijó durante los últimos cinco años. A través de una carta que publicó en su cuenta de Instagram confirmó que venía padeciendo varias complicaciones de salud: "Me despido de mi carrera como jugador de fútbol profesional. Debo reconocer que me hubiese gustado y estaba convencido de que mi retirada sería más tarde, pero no pudo ser".

"Desde hace tres años, llevo en silencio (junto a un equipo médico) luchando e intentando poner solución a un problema que apareció inesperadamente: 'Cuadro clínico de coxastrosis (hip arthiritis) izquierda, por alteración del cartílago de la cadera por constitución desde nacimiento sobrecargada por la práctica de actividad de impacto'", detalló el jugador surgido en Newell's, que debutó a los 18 años en 2004.

Lionel Messi y Ezequiel Garay, en la Selección Argentina, durante el Mundial de Brasil 2014.

Como si fuera poco, Garay describió el calvario que estuvo sufriendo: "Dolores fortísimos que me impedían incluso caminar en ocasiones. Reiteradas infiltraciones (exigidas por mí) para competir al máximo nivel. Pero sólo tenía un único objetivo: disfrutar de mi pasión, rivalizar y entregar alegría a toda una afición". Para colmo, y como si fuera poco, "en febrero de 2020, se sumó otra grave lesión de la que me fui recuperando y lo conseguí, hasta tal punto de negociar con varios clubes para mi vuelta".

El doloroso retiro del fútbol de Ezequiel Garay tras la grave lesión que sufrió

Con un profundo lamento, Ezequiel Garay manifestó que le es imposible seguir jugando al fútbol, sea en el club que sea: "No puedo hacerlo, siento que estaría engañando a ese club, a los aficionados y a mí mismo. Comprometerse es una palabra que hay que cumplir, y mi compromiso tan sólo sería cobrar dinero a cambio de nada, ya que probablemente dos de cada tres partidos no los podría jugar por mi problema. Empecé mi carrera desde pequeño con honestidad y quiero despedirme de ella de la misma manera".

Asimismo, se mostró feliz por la trayectoria que tuvo y valoró su paso por el seleccionado nacional de fútbol, donde fue subcampeón en el Mundial de Brasil 2014: "Orgulloso de lo que he hecho hasta el momento, agradecido a cada club del que he formado parte y a la Selección Argentina. Todos y cada uno de los compañeros con los que he compartido espacio y tiempo, me han hecho grande, feliz, he aprendido, llorado y reído".

"Aficiones que me hicieron saber lo que es la emoción, disfrutar junto a ellos. Y, por supuesto una de mis vitaminas imprescindibles en todo este recorrido: mi mujer e hijos. Gracias a todos, estaré eternamente agradecido por tanto. Hoy empieza una nueva etapa, una nueva vida en la que me acompaña lo imprescindible: la ilusión", añadió Garay, acerca de su familia y seres queridos.

Ezequiel Garay: los clubes en los que jugó y los títulos que ganó

Ezequiel Garay se formó en las Divisiones Inferiores de Newell's y luego debutó en Primera en 2004, a los 18 años. Luego, en 2005, su pase fue comprado por Racing de Santander (España). Tras una experiencia exitosa, en 2008, Real Madrid se interesó en él. Allí no tuvo tanto lugar y fue cedido a préstamo nuevamente al equipo anterior. Finalmente, el Merengue lo sumó y jugó 25 encuentros oficiales. En 2011, Garay se mudó a Portugal para vestir la camiseta de Benfica. En 2014, se marchó al Zenit (Rusia) y finalmente en 2016 arribó a Valencia, donde se retiró en julio de 2021.

Los títulos que consiguió Garay en su carrera

Newell's: Torneo Apertura 2004

Torneo Apertura 2004 Real Madrid: Copa del Rey 2011

Copa del Rey 2011 Benfica: Copa de la Liga 2012, Primeira Liga 2014, Copa de la Liga 2014 y Copa de Portugal 2014.

Copa de la Liga 2012, Primeira Liga 2014, Copa de la Liga 2014 y Copa de Portugal 2014. Zenit: Liga Premier de Rusia 2015, Copa de Rusia 2016 y Supercopa de Rusia 2016.

Liga Premier de Rusia 2015, Copa de Rusia 2016 y Supercopa de Rusia 2016. Valencia: Copa del Rey 2018-19.

Copa del Rey 2018-19. Selección Argentina: Sudamericano Sub-17 2003, Copa Mundial del Sub-20 en Países Bajos 2005, Juegos Olímpicos Beijing 2008. Subcampeón en el Mundial de Brasil 2014.

Ezequiel Garay fue el primer jugador en contraer coronavirus en La Liga de España

El entonces defensor del Valencia Ezequiel Garay anunció que contrajo coronavirus y se transformó en el primer futbolista de España en infectarse. A través de su cuenta de Instagram, el argentino confirmó el diagnóstico y llamó a cumplir con las recomendaciones médicas para evitar la propagación del virus. Garay es el segundo deportista argentino, luego de que se conociera el caso de Germán Pezzella, que también padeció la enfermedad. "Está claro que el 2020 lo empecé con mala pata. He dado positivo al coronavirus, me encuentro muy bien y ahora solo queda hacer caso a las autoridades sanitarias, de momento estar aislado", había expresado el rosarino.