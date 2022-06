El Tigre Robles: el gaucho fanático del boxeo que es furor con los dúos en TikTok

Conocé la historia de Cristian "El Tigre" Robles, fanático del boxeo y furor en TikTok por los dúos que se hicieron virales.

Si hay una red que fue furor desde el comienzo de la pandemia en adelante es TikTok. La famosa aplicación de los videos trajo consigo distintos personajes que surgieron a lo largo de estos dos años y una de las tantas historias que se conoció es la del gaucho argentino Cristian Robles, mejor conocido como el "Tigre". Hoy tiene más de 13.000 seguidores y sus dúos, junto a la actriz española Denise Borraz Trepat, hacen reír a muchos usuarios. Al influencer le encanta el boxeo y, a pesar de que no incursionó en el profesionalismo, sí sumó una pelea como amateur.

Hijo de Viviana Roldán y Néstor Robles, el "Tigre" nació y se crió en Santa Fe, más precisamente en el Paraje Las Barras dentro de la localidad de Aguará Grande a 234 kilómetros de la capital de Santa Fe. Desde hace 7 años, se mudó a San Guillermo -dentro de la misma provincia- donde tiene su trabajo en el que maneja un camión para una empresa local. Para conocer más acerca de su vida, sus videos y su amor por el boxeo, El Destape dialogó con él y contó todo.

"Como muchos me hice la cuenta de TikTok en pandemia, arranqué con un video para mis amigos que se viralizó y llegaron muchas solicitudes, también en Instagram y en Facebook. Ahí me di cuenta que los videos se fueron viralizando y empecé a hacer más. Con el paso del tiempo me empezaron a escribir, saludar y felicitar por el humor que le brindaba a la gente", destacó Robles sobre sus primeras publicaciones en la red social.

Acerca de su contacto con la actriz oriunda de España, el "Tigre" contó: "Comenzó cuando vi sus videos. Ella los hace con sus propias preguntas y respuestas para que la gente participe y los empecé a hacer con ella. Tuvimos contacto no hace mucho porque compartió uno de mis videos y hablamos en los comentarios". Y agregó: "Soy el único y primer gaucho del que ella subió un video en su cuenta y a su vez el único que hizo algo diferente a lo que ella escribe".

Más allá de la buena relación virtual que formó a la distancia con Denise, Cristian tiene su propia familia y sus dos hijas. También disfruta mucho su presente por el cariño que le transmite la gente en cada mensaje que recibe a diario: "A pesar de que algunos videos son como "peleando" con Denise, la gente lo tomó como humor sano y nadie me mandó mensajes de agresión. Me agradecen que les saque una sonrisa todos los días y me pidieron videos de todos lados. Me pone contento porque nunca me imaginé que podía llegar tan lejos. Por eso seguí haciendo los videos".

El Tigre Cristian Robles junto a sus hijas

Con respecto a Denise Borraz Trepat, es una joven actriz que comenzó su carrera a los 8 años y con el paso del tiempo se formó aún más en la profesión. En 2014 tomó la decisión de recorrer el mundo, actualmente vive en Estados Unidos y en 2022 recibió una nominación para como "Más influente del año" por los premios Viva La Música. Fue parte de distintas producciones y, al igual que el "Tigre", está relacionada con el mundo del boxeo, ya que uno de los deportes que entrenó a lo largo de su vida es el de los puños, sumado al tenis y al karate.

El amor del "Tigre" Robles por el boxeo

Su apodo dice mucho y no es casualidad. El fanatismo del "Tigre" por el boxeo va por las venas y se lo transmitió alguien más que importante para él. Su padre le contagió el amor por el deporte de los puños y ambos lo comparten hoy en día. El pasado 10 de junio combatió de manera amateur en Santa Fe pero no pudo llevarse la victoria: "Peleé contra Andrés Pérez, de esta misma ciudad. Fue una pelea muy linda y pareja y nos dieron empate. Me sirvió mucho para experiencia".

"Me gusta muchísimo el boxeo. En el rubro del boxeo soy admirador del Chino Maidana. Tengo un amigo que es entrenador de boxeo acá, Marcelo Benítez, y donde puedo lo acompaño a todos lados. Me hubiese gustado ser boxeador profesional, a mi viejo le gusta mucho y me hubiese gustado darle la alegría de que me vea boxear. En el campo se nos complicaba mucho estudiar y tuvimos que largarnos del lado del trabajo rural nada más. En el gimnasio ayudo mucho a Marcelo cuando estoy libre y cuando puedo", sostuvo. Ahora, el futuro parece ser Tik Tok.