El emotivo consuelo de Duki a Momo tras perder en la Velada del año 2 de Ibai Llanos

Duki consoló a Momo en el vestuario tras la injusta derrota sufrida en la Velada del año 2 del streamer español Ibai Llanos.

Luego de la injusta derrota del influencer Momo ante su par Viruzz en la "Velada del año 2" de Ibai Llanos disputada en España, el cantante argentino Duki consoló a su compatriota. El famoso intérprete, que participó del evento minutos antes de la pelea con varias de sus canciones, le brindó palabras de aliento luego del fallo localista que sufrió durante la jornada boxística. Este momento se viralizó a los pocos minutos en las redes.

Es que el resultado fue por demás polémico. Gerónimo Benavides -Momo- cayó dos veces en el primer asalto y se recuperó entre el segundo y el tercero. En este último, incluso con sangre en su rostro, conectaba más golpes que el rival, pero el árbitro del combate frenó las acciones aludiendo que el oriundo de La Plata no podía continuar en esas condiciones cuando tenía posibilidades de llevarse la victoria.

"A mi las veces la gente me pregunta como llegar a donde llegué y yo siempre les digo que tuve los huevos y que me animé hermano. El 90% del universo no llega a nada porque nunca se anima. Yo no sé cuántos de acá tenemos los huevos para prepararnos 4 meses, subir y pelear con un chabón que te saca una cabeza y nos vamos a re cagar a palos. ¿Sabés lo que cuesta, hermano?", lanzó Duki mientras estrechaba la mano de Momo.

El creador de contenido argentino trabajó con todo en España durante el tiempo previo a "La Velada del año 2", donde se enfrentó con el youtuber español Viruzz. Además, el hombre que se sumó a KRÜ Esports, el equipo del Kun Agüero, se dio el gusto de tener un sparring de lujo. En su entrenamiento, Momo se preparó con el excampeón del mundo Sergio "Maravilla" Martínez.

Momo perdió en la Velada del año 2 en un injusto fallo localista

