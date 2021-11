El emotivo audio inédito de Maradona dedicado al Peque Schwartzman: "¡Se tenía que llamar Diego!"

Durante el programa Playroom en ESPN, en diálogo con Migue Granados, Diego "Peque" Schwartzman dio a conocer un audio inédito que le dedicó Maradona en 2017.

Un tenista argentino que se identifica, y mucho, con Diego Maradona no sólo por su nombre. Hablamos de Diego "Peque" Schwartzman que en el día del primer aniversario del fallecimiento de su ídolo habló con Migue Granados en el ciclo Playroom de ESPN y recordó la buena relación que mantenían. Además hizo público un audio que "Pelusa" le envió en un momento especial de su carrera.

Corría el año 2017 y el joven deportista oriundo de Villa Crespo vencía al croata Marin Cilic por los 16avos de final del US Open. Poco tiempo tardó el campeón del mundo en México 1986 para enviarle sus felicitaciones por la victoria. Quedó eliminado en cuartos de final de aquel certamen pero ese mensaje fue el punto de partida para todo lo que vino después en su recorrido en el deporte.

"Me emociono bastante cuando hablo del Diego. En 2017 cuando gano mi primer partido importante en un Grand Slam me manda un mensaje por medio de Martín Arévalo. Yo no tenía el contacto de él, sí lo conocía y Arévalo me manda el mensaje", contó el "Peque". Ante estas declaraciones el conductor del programa le consultó si aún lo conservaba y el tenista no dudó en buscarlo en su celular.

Antes de ello, recordó las incontables veces que recibió el apoyo de su ídolo: "Yo desde la relación que formé con él de 2017 que fue espectacular para mí, siempre que ganaba, perdía, me iba un desastre o bien siempre tenía un mensaje del Diego", afirmó mientras encontraba el mencionado audio de Maradona.

"¡Se tenía que llamar Diego!. ¡Diego Schwartzman! Lo mató a Cilic, con todo el público en contra y Cilic enojado porque le ganamos la Davis, y ahora Schwartzman le ganó en el US Open, que se vaya a cagar", se escuchó la palabra de "Pelusa" alentando a su compatriota y recordando aquella final de la "Ensaladera de plata" que Argentina ganó en Croacia ante el local en la que el croata fue protagonista.

A 5 años de la histórica final

Este sábado 27 de noviembre se cumple un nuevo año de la primera y única Copa Davis de Argentina. En aquella ocasión el equipo comandado por Daniel Orsanic participaba de la instancia decisiva y la serie no comenzaba bien. Federico Delbonis perdía el primer punto pero un encendido Juan Martín del Potro igualaba la serie venciendo a Ivo Karlovic. El dobles del sábado quedaba en manos del local y el día después se definiría todo.

La "Torre de Tandil" dio vuelta un partido para el recuerdo ante Marin Cilic en donde estaba dos sets abajo, para nuevamente empardar la final. Quedaba todo en manos de Delbonis. El deportista nacido en Azul, provincia de Buenos Aires no defraudó y le dio a nuestro país el trofeo que faltaba con un espectacular 6-3; 6-4; 6-2 ante Karlovic.