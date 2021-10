El calvario de Sofía Maccari, la leona a la que le robaron su medalla: "Me manda videos y fotos"

La jugadora de Las Leonas Sofía Maccari quien sufrió el robo de su medalla de plata en septiembre contó el mal momento que atraviesa por culpa de los ladrones.

El pasado 9 de septiembre la integrante de Las Leonas Sofía Maccari, que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio fue víctima de un robo en el que le sustrajeron mucho más que cosas personales. Su auto y el teléfono son menos importantes que la presea conseguida en Japón. En una entrevista con alumnos de Deportea contó el calvario que sufre por culpa de los ladrones quienes le envían fotos y videos para extorsionarla.

El mal momento aún no pasó y la atleta quiere en sus manos lo que ganó con tanto esfuerzo. Sin embargo lo que encuentra del otro lado no es comprensión ni mucho menos. El valor de lo conseguido es grande y seguramente la persona que hoy lo tiene en sus manos lo sabe por lo que busca la manera de devolverla a cambio de claves para acceder al iPhone de la deportista.

"La medalla es el reflejo de todos los recuerdos de esos días, de volver después de un período que no había estado en el seleccionado y que tenía mucha carga emocional encima. Tiene muchas cosas esa medalla. Con los días, una también se va calmando", afirmó Maccari quien a su vez recordó que no estuvo en los Juegos Olímpicos de Rio 2016 por decisión de los entrenadores del equipo.

Sobre el ladrón de su premio afirmó: "La persona que tiene mi medalla, que encima me manda videos y fotos de mi medalla para extorsionarme, claramente no sabe lo que tiene en las manos. Y no espero que lo entienda, no soy tan ilusa. Deseo que en algún momento le haga un click la cabeza pero creo que una persona que apunta con un revólver a otra no creo que llegue a analizar la importancia de una medalla para un deportista".

La extorsión de los delincuentes a Macccari

Por último dio detalles de como se maneja y lo que quiere a cambio de la presea plateada ganada en Tokio: "Necesitan que desbloquee los iPhone para que los pueda vender. Me piden que si quiero la medalla se los desbloquee. Realmente adentro tengo cosas que no quiero que se vean y me recomendaron que no les pase nada", culminó la atleta.