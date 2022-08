El calvario de Delfina Pignatiello luego de los Juegos de Tokio: "Muy oscuro"

Delfina Pignatiello, quien recientemente anunció su retiro de la natación, reveló el mal momento que vivió luego de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Delfina Pignatiello reveló el mal momento que vivió luego de los Juegos Olímpicos de Tokio. La deportista, que recientemente anunció su retiro de la natación, no se guardó nada y le contestó a aquellos que la destrozaron por su desempeño en la mencionada competencia disputada en 2021. Además, recordó lo que hizo junto a su familia una vez que regresó de Japón para reponerse de las críticas.

En diálogo con Eduardo Sacheri para el ciclo Contar la vida, que se emite en la pantalla de DeporTV, Pignatiello expresó sus sentimientos con respecto a lo vivido en nuestro país. Además, habló de cómo se lo reprochó a Lionel Messi con la Selección Argentina y se comparó con el astro argentino.

"Fui creando cosas en mi personalidad, miedos. Como el miedo a que la gente que se rodea conmigo esté por interés. Son miedos que no hubiese tenido si no estaba tan expuesta y me atravesaron en mi formación. Y después como un hecho puntual fue los Juegos. Todo el mundo que me quede con las cosas buenas, que no mire a la gente que me criticaba. Bueno sí, pero estás representando a tu país, que tanto amás y lo que más me motivaba era llevar la bandera argentina", aseguró Pignatiello.

Y agregó: "Llegar de los Juegos, recibir mensajes de gente de mi propio país y mi deporte diciéndome 'Sos una fracasada de mierda', porque me había ido no tan bien como yo lo esperaba. Recibir esas cosas de los propios argentinos rompió con todas las convicciones que podía llegar a tener de mi país... y ahí fue un proceso de entender una bocha de cosas de que si lo bardean a Messi... En un momento vi todo muy oscuro y con el paso de los días fue algo que me hizo crecer un montón".

El viaje de Delfina Pignatiello para reponerse de las críticas

Por otro lado, Delfina contó lo que vivió junto a su familia meses después de volver de Tokio: "Me pasó en esa oscuridad ir perdiéndome. Perder mi esencia y como vivir para el resto también. Cuando llegué al punto de quiebre de decir 'Estoy allá abajo en el pozo' me sentí muy sola, de verdad. Aparecieron las personas que estuvieron siempre, mi familia. Me dijeron vamos a Bariloche y tuve una conexión con la naturaleza y con una parte de mi país porque era algo que tenía en duda como mi país y verlo desde otro lado me hizo verlo como 'Vení Argentina, abrazame".

El comunicado de Delfina Pignatiello con el que anunció su retiro de la natación

"En mi corazón quedará para siempre el orgullo, la alegría y el honor de haber representado nuestra celeste y blanca estos años con tanta pasión. Ahora quisiera contarles que hace unos meses tomé la decisión de hacer un paso al costado del alto rendimiento y la competencia. El deporte forma parte de mi vida desde otro lado, sigo nadando y estar en el agua seguirá siendo siempre mi lugar en el mundo. Me compré una cámara de fotos y emprendí un camino artístico el cual estoy explorando con mucha curiosidad. Gracias a quienes me acompañaron hasta aquí y quienes elijan seguir haciéndolo. Siempre los alente y hoy agrego: Anímense también a patear tableros y arrancar un nuevo juego. Ojalá se conviertan en el niño que siempre quisieron ser".