De descender con River a ser político. Absolutamente ningún futbolero se hubiera imaginado que Diego Armando Barrado podría haber dado un giro tan drástico en su vida: colgar los botines para tener un cargo público en Navarro, Provincia de Buenos Aires. El ex mediocampista, quien se formó en las Divisiones Inferiores del Millonario, eligió seguir un camino verdaderamente inesperado para mucha gente, aunque todo fue gracias al apoyo que le dio el ex jugador Facundo Diz, colega que fue elegido como intendente de dicho municipio.

En una entrevista que le concedió a Navarro Noticias, Diz confirmó a Barrado como el Jefe de Gabinete. En tanto, se mostró muy emocionado por haber sido electo: "Desde chico sueño con ser intendente, además de futbolista. Es un sueño ayudar a cada navarrero, a cumplir sus sueños. No estoy preparado para casi nada. Siempre. Ni para hablar. No preparé un discurso político. Cuando hablo me sale así, sino no hubiera sido yo. He sufrido bastante. Todo me ha costado mucho. Soy consciente de las capacidades que tengo".

Barrado surgió de la cantera de River, donde debutó y logró disputar un total de 91 encuentros oficiales, con 8 goles convertidos. Además, conquistó tres torneos locales: Clausura 2002, Clausura 2003 y Clausura 2004. Sin embargo, el momento más complicado de su carrera fue cuando sufrió el fatídico descenso en 2011, cuando Belgrano le ganó la promoción en el estadio Monumental. Además, el ex volante ofensivo vistió las camisetas de clubes como Racing, Colón, Olimpo, Atlético Tucumán, Belgrano, Boca Unidos, Juventud Unida y EFIN.

Barrado jugó 91 partidos oficiales en River y fue campeón de tres torneos locales

El retiro del hombre de 39 años nacido en Bragado, Provincia de Buenos Aires, se produjo a fines de diciembre de 2019. Su último equipo fue EFIN, perteneciente a la Liga de Lobos. En una entrevista que le concedió a River Monumental, confesó qué es lo que estaba haciendo luego de haber abandonado la actividad: "Cuando me retiré estuve un par de días de vacaciones en mi casa. Hasta que decidí trabajar y un amigo me ofreció trabajo en su exportadora de miel y me gusta".

Otros deportistas famosos que se desempeñaron en la política:

Entre los más resonantes, se destacan Daniel Scioli, Claudio Morresi, Carlos "Chino" Tapia, Antonio Rattin, Roberto Perfumo, Carlos Reutemann, Carlos Javier Mac Allister, Omar Palma, Marcela Acuña, Edgardo Bauza, José Sanfilippo, Carlos Espínola y Héctor Campana Inés Arrondo.