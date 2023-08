Adiós para siempre: Albertario confirmó la separación con Alario y los motivos

La jugadora de Las Leonas reveló que no están más en pareja desde hace un tiempo y reveló los verdaderos motivos de la situación.

Una noticia llamó la atención en el mundo del fútbol y el deporte argentino, si bien no tiene que ver con lo estrictamente deportivo, lo cierto es que llamó la atención de todos los seguidores de ambos protagonistas. La jugadora de la Selección argentina de hockey, Agustina Albertario, reveló que no sigue en pareja con el futbolista Lucas Alario e hizo la comunicación a través de sus redes sociales.

Si bien el rumor era reconocido hace un tiempo, lo cierto es que ahora Agustina Albertario reveló la verdad sobre su relación y lo hizo a través de un extenso comunicado. Desde hace un largo tiempo, Lucas Alario juega en el Eintracht Frankfurt y, si bien no es titular, está cómodo en ese equipo. Al respecto, ahora, se conoció que la jugadora argentina de Las Leonas volverá al país para seguir adelante con su carrera mientras que el "Pipa" se quedará en Europa. En el texto indicó: "Con Luqui decidimos separarnos”.

En el comunicado Agustina Albertario escribió: "Quiero responder esta pregunta que me están haciendo muchas personas, más que nada porque me molesta que hablen y se digan cosas que no son ciertas! Con luqui decidimos separarnos.. hoy nuestras carreras nos llevan a estar separados y una relación a distancia no es nada fácil. Él se encuentra en Europa y yo tengo que hacer mi proceso olímpico en argentina (un año en Arg). Nos queremos y respetamos mucho, él es una persona increíble y gracias a todos por la buena onda y por respetar el momento".

Vale decir, por otro lado, que Albertario volverá al país para enfocarse de lleno en el ciclo olímpico para llegar con expectativas a los Juegos Olímpicos que se van a desarrollar en París. Para eso tuvo que viajar a Argentina, mientras que -lejos de acompañarla- Lucas Alario pretende mantenerse en Europa y seguir adelante con su carrera deportiva allá aunque esto signifique no volver a los equipos que lo llevaron a la cima en el país.