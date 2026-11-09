Enzo Fernández es uno de los futbolistas argentinos más cotizados del mercado internacional y una pieza importante de la Selección argentina. Su carrera dio un nuevo salto con su llegada al Manchester City, en una operación millonaria que lo convirtió en protagonista de uno de los movimientos más impactantes del fútbol europeo, con un contrato que lo une a uno de los equipos más importantes del momento en el viejo continente.

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Hasta cuándo tiene contrato Enzo Fernández en el Manchester City

El mediocampista tiene contrato con el Manchester City hasta junio de 2031 . Firmó un vínculo por cinco temporadas cuando se concretó su llegada al equipo inglés, en una operación que marcó un récord económico para el club de Manchester.

. Firmó un vínculo por cinco temporadas cuando se concretó su llegada al equipo inglés, en una operación que marcó un récord económico para el club de Manchester. El pase se concretó en septiembre de 2026, cuando el City acordó con Chelsea la transferencia del volante argentino por 125 millones de libras esterlinas, alrededor de 145 millones de euros. La cifra convirtió la operación en una de las más importantes de la historia de la Premier League y confirmó la apuesta del conjunto inglés por incorporar a uno de los mediocampistas más destacados del fútbol internacional.

La llegada de Enzo Fernández y la situación del Manchester City

Fernández llegó a Manchester después de consolidarse como una pieza fundamental del Chelsea, equipo al que había arribado en enero de 2023 procedente del Benfica. Durante su etapa en Londres disputó más de 170 partidos, convirtió 31 goles y consiguió títulos como la Conference League y el Mundial de Clubes. Su rendimiento también lo convirtió en un futbolista habitual en las convocatorias de la Selección argentina, con la que ganó el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Enzo Fernández es una pieza importante en los ciudadanos.

Sin embargo, la duración de su contrato no es el único factor que puede influir en su futuro. El Manchester City atraviesa una situación institucional compleja por la investigación de la Premier League sobre presuntas irregularidades financieras cometidas entre 2009 y 2018. Una comisión independiente encontró al club responsable de 114 de los 115 cargos analizados, aunque el equipo presentó una apelación y el procedimiento todavía debe completar sus distintas instancias.

El escenario abrió interrogantes sobre la continuidad de las principales figuras del plantel, entre ellas Fernández y el delantero noruego Erling Haaland. Según explicó el abogado especializado en derecho deportivo Paul Gilroy, los futbolistas podrían tener argumentos legales para rescindir sus contratos si se produjera una sanción extrema que afectara gravemente las condiciones de su relación laboral.