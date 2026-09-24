Cuándo juega Argentina vs. Burkina Faso el amistoso de fecha FIFA: fecha y hora confirmada

La Selección Argentina afrontará una fecha FIFA muy particular, con una agenda que contempla tres amistosos en territorio argentino. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá con Bolivia, Burkina Faso y Benín, en una serie de partidos que tendrá como uno de sus principales atractivos la despedida de Lionel Messi del conjunto nacional en el último cotejo, pero que más allá de eso le servirá al entrenador Lionel Scaloni para comenzar a delinear lo que viene después de lo que fue el Mundial 2026.

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Después del encuentro inicial frente a Bolivia en Córdoba, la Albiceleste se trasladará a Buenos Aires para disputar dos compromisos en el estadio de River. El primero será ante Burkina Faso, un partido que desde lo deportivo no genera gran expectativa, pero en donde se podrá ver de nuevo en el país a la Argentina y que será la oportunidad del público de también agradecer por todo lo hecho.

Cuándo juegan Argentina vs Burkina Faso

Argentina vs. Burkina Faso se jugará el sábado 3 de octubre de 2026, en el estadio Monumental de Núñez, cancha de River Plate.

Sin antecedentes frente a Burkina Faso

El partido ante Burkina Faso será, además, un enfrentamiento inédito para la Selección Argentina: ambos combinados nacionales no registran antecedentes entre sí (solo uno por el Mundial 2017 de Trinidad y Tobago en el 2001 y fue caída 2-0. El conjunto africano aparece en el puesto 62 del ranking FIFA y tiene como una de sus principales figuras a Edmond Tapsoba, defensor del Bayer Leverkusen.

Vale remarcar que Argentina carga con una sanción impuesta por la FIFA debido a la serie de incidentes ocurridos durante la Copa del Mundo y tendrá restricción de espectadores en sus próximos dos encuentros. De este modo, el encuentro con Burkina Faso se jugará con un aforo reducido del 50%. A su vez, de cara a lo que viene deberán purgar sus respectivas sanciones Leandro Paredes (10 fechas), Nahuel Molina (7), Roberto Ayala (3) y Thiago Almada (1).

Lionel Scaloni vuelve a dirigir a Argentina tras el Mundial 2026.

Una vez finalizados estos tres amistosos, la siguiente ventana internacional tendrá lugar entre el 9 y el 17 de noviembre de este año, período en el que la Selección Argentina podrá disputar hasta dos partidos. De cara a 2027, y a la espera de que se defina cuándo comenzarán las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030, el calendario establecido por FIFA contempla dos compromisos en marzo, otros dos en junio y cuatro entre septiembre y octubre. A estos se sumarían dos partidos más hacia el cierre del año.

Precios de las entradas