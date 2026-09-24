Cuándo juega Argentina vs. Bolivia el amistoso de fecha FIFA: todo lo que hay que saber

La Selección Argentina volverá a salir a la cancha en Córdoba para disputar un nuevo amistoso internacional. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará con Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes, en el marco de una serie de compromisos que servirán como preparación para el nuevo ciclo de la Albiceleste, después de lo que ha sido la actuación del equipo nacional en la Copa del Mundo 2026, que dejó momentos emotivos y terminó con el subcampeonato.

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El encuentro tendrá lugar en una suma de partidos que servirán para dar vuelta la página para el seleccionado argentino, que continúa su calendario internacional luego de su participación en el Mundial. Mientras que este partido también forma parte de los encuentros previstos antes de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, programada para el 6 de octubre frente a Benín y que será el más atrayente por ese motivo

Cuándo juegan Argentina frente a Bolivia

Argentina y Bolivia jugarán el miércoles 30 de septiembre, desde las 20:00 (hora argentina), en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El amistoso internacional podrá verse en vivo por Telefé en todo el territorio argentino.

Cuánto cuestan las entradas para Argentina vs. Bolivia

Los precios informados para el partido en el Estadio Mario Alberto Kempes son:

Popular: $90.000

Menor a Popular (de 3 a 10 años): $25.000

Platea Gasparini: $140.000

Platea Ardiles: $170.000

Cómo comprar las entradas

Los hinchas que quieran asistir al amistoso deberán realizar la compra de manera online. La venta es exclusivamente por Deportick, por lo que los interesados deberán ingresar a la plataforma y seguir el procedimiento de adquisición de localidades disponible para el encuentro.

El último cruce de la Selección Argentina vs Bolivia.

El partido entre Argentina y Bolivia será, además, una nueva oportunidad para ver en acción a figuras del seleccionado. Entre los jugadores argentinos destacados aparecen Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Enzo Fernández, mientras que en Bolivia se mencionan Carlos Lampe, Miguel Terceros, Moisés Paniagua y Ervin Vaca.

El historial de Argentina vs Bolivia

La Selección Argentina volverá a encontrarse con Bolivia en una nueva fecha del calendario internacional. El próximo enfrentamiento permitirá ampliar una historia que ya cuenta con 43 partidos oficiales entre ambos seleccionados. El historial favorece ampliamente a la Albiceleste, que consiguió 31 victorias, mientras que Bolivia obtuvo siete triunfos. Los cinco encuentros restantes finalizaron empatados.

Uno de los datos destacados del historial es el registro de Argentina como local: la Selección mantiene un invicto en territorio argentino frente a Bolivia. Las siete derrotas registradas en el historial se produjeron jugando como visitante, con varios de esos encuentros disputados en La Paz, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar.









