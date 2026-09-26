Pese a sus críticas habituales, el expiloto Juan Pablo Montoya sorprendió al elogiar la agresividad de Franco Colapinto tras su choque con Pierre Gasly y Lando Norris en el GP de Azerbaiyán. El colombiano destacó el hambre de gloria del argentino y comparó su audacia con los primeros pasos de Max Verstappen.

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Montoya siempre ha sido uno de los mayores críticos que tuvo el argentino desde su debut en la Fórmula 1, incluso advirtiendo hace tan solo unos días que está en la competencia gracias a sus patrocinadores. Sin embargo, el sudamericano cambió su discurso este sábado después del accidente que protagonizó el pilarense en el GP de Azerbaiyán.

El abandono de Alex Albon había hecho salir al Safety Car y varios pilotos buscaron aprovechar el relanzamiento para ganar posiciones, entre ellos el argentino. Y es que Franco se mandó por el lado interno de la recta, que viene a ser la parte sucia de la pista, lo cual generó falta de adherencia a la hora de frenar en la curva. De ahí que el A526 no haya podido doblar y haya chocado a Gasly y a Norris, quienes quedaron automáticamente afuera de la carrera.

¿Qué dijo Juan Pablo Montoya sobre el accidente de Franco Colapinto en Bakú?

Ante esta situación, Montoya sorprendió al elogiar la tenacidad del pilarense por buscar subir posiciones, incluso a pesar del claro error que cometió. “Lo difícil en ese caso es que eres agresivo, ves una oportunidad y tienes que admirarlo. Admiro a la gente que lo intenta. Cuando tienes un reinicio, lo ven como una oportunidad”, reconoció el expiloto colombiano, que llegó a comparar a Colapinto con Max Verstappen.

“Algunas personas ven un reinicio como ‘no quiero perder una posición’, y Franco es el tipo que quiere ir y aprovecharla. Cuando siempre eres el tipo, como Max, que siempre ve una oportunidad para aprovecharla, vas a cometer errores”, reflexionó. Además, Montoya analizó el suceso y señaló que el argentino estuvo cerca de frenar cuando vio cómo se generaba un embotellamiento en la curva, posiblemente a causa de una frenada temprana por parte de quienes iban adelante.

Hambre de gloria y maniobras al límite: la mirada de Montoya sobre el potencial del argentino

“Casi detuvo el auto. Sí, cometió un error y se llevó puesto a su compañero de equipo y también dejó fuera a Lando. Quiero decir, cometió un error, pero estuvo cerca”, cerró el expiloto de F1. De ahí que Montoya considere que Colapinto es un piloto con potencial y hambre de gloria, algo que puede llevarlo a errores, tal como sucedió con Verstappen cuando daba sus primeros pasos en el certamen.

Es la primera vez que Colapinto no termina una carrera en el año.

Los puntos que perdió Alpine en Bakú

Cuando se dio el accidente, Gasly estaba octavo y Colapinto décimo, lo que equivalía a cinco puntos para el campeonato de constructores. No obstante, el doble abandono hizo que Alpine se quedase en cero en el GP de Azerbaiyán, a la vez que Racing Bulls sumó de la mano de Arvid Lindblad, que quedó séptimo y consiguió seis unidades para el equipo italiano, que estiró la ventaja a 15 puntos sobre la escudería francesa.