Con críticas y confianza, Colapinto habló tras el décimo puesto en la Q3 de Bakú: "Mucho por trabajar"

Franco Colapinto largará décimo en el Gran Premio de Azerbaiyán y habló ni bien terminó la Q3 en Bakú. El joven piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1 fue crítico después de llegar con lo justo a la última tanda, pero también se mostró con mucha confianza para lo que será la carrera de este sábado. A su vez, detalló cuáles fueron los problemas que arrastró de las prácticas libres en el circuito y que lo perjudicaron también este viernes 25 de septiembre.

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"Fue buena esa vuelta, fue muy difícil sin la succión porque perdí cuatro o cinco décimas en la recta", respondió ante la consulta sobre el giro que le dio el pase a la tercera etapa. Antes el pilarense ayudó a Pierre Gasly con el "efecto remolque", pero esto no sucedió al revés minutos después con el francés ya clasificado. Sí sirvió el rebufo de Esteban Ocon en el comienzo de la vuelta para que Colapinto, -que iba por su vuelta rápida para pasar a Q3- pase y luego quede décimo.

Franco Colapinto larga décimo en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Por otro lado, el joven argentino agregó: "Perdí mucho en la curva quince que tuve algo con la batería y después fue muy inconsistente todo el tiempo la vuelta que hice con ese super clip que separaba el auto y perdía bastante tiempo. Después la vuelta había sido buena, la Q2 fue muy buena, la parte del castillo la hice muy rápido y traté de tomar más riesgos para intentar pasar a Q3, fue suficiente".

Por último, analizó lo sucedido en la última tanda y fue crítico con lo que lo perjudicó: "La Q3 no fue buena, no es que no hice una buena vuelta. El auto estaba un poco inconsistente. Me están costando los frenajes este fin de semana, no estoy pudiendo frenar fuerte y me cuesta después la curva por eso. Fue una complicación este fin de semana que no pudimos solucionar. Mucho por trabajar para mañana, ojalá que salga una buena carrera. Hay que ir para adelante en la largada y hacer una buena carrera para sumar".

Cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1: cómo ver la carrera

La carrera será este sábado 26 de septiembre a las 8 de la mañana. La temporada 2026 puede seguirse en Argentina a través de Fox Sports, Disney+ y F1 TV Pro. El acuerdo de Fórmula 1 con ESPN contempla la transmisión de las prácticas, clasificaciones, carreras Sprint y Grandes Premios mediante sus plataformas lineales y digitales, mientras que en Argentina la señal televisiva corresponde a Fox Sports.

Fox Sports permite seguir la actividad por televisión paga. Sus señales pueden encontrarse en diferentes cableoperadores:

Cablevisión Digital, HD y Flow: canales 25 (SD) y 106 (HD).

canales 25 (SD) y 106 (HD). DirecTV: canales 105 (SD) y 1605 (HD).

canales 105 (SD) y 1605 (HD). Telecentro: canales 101 (SD) y 1013 (HD).

Otra alternativa es Disney+ Premium, la plataforma de streaming que ofrece el contenido deportivo de ESPN. Es una opción pensada para quienes prefieren mirar las sesiones desde un celular, computadora, tablet o Smart TV.

La tercera posibilidad es F1 TV Pro, el servicio oficial de Fórmula 1. Está disponible en Argentina y ofrece una experiencia especialmente orientada a los fanáticos que buscan mayor cantidad de información durante cada competencia.