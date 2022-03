El picante festejo de gol de Cuti Romero contra un defensor inglés con burla incluida

Cristian "Cuti" Romero festejó un gol en contra de un rival de una manera muy particular en el duelo entre el Tottenham y el Manchester United.

Cristian "Cuti" Romero regresó con todo luego de la lesión que lo marginó de las canchas por varios meses. El defensor campeón con la Selección Argentina, protagonizó otro particular momento en un duelo vistiendo la camiseta del Tottenham. Su equipo no pudo ante el Manchester United por la fecha 29 de la Premier League y cayó por 3 a 2. Sin embargo, la perlita del partido fue del zaguero que se burló de un rival después de un gol.

Este resultado negativo complicó a los "Spurs" en el campeonato. Quedó en el séptimo puesto y, por el momento, afuera de la clasificación a las copas internacionales. La tarde brillante de Cristiano Ronaldo, que marcó un triplete, le permitió a los "Diablos Rojos", en Old Trafford, colocarse en puestos de Champions League momentáneamente, aunque tiene varios encuentros más que sus inmediatos perseguidores a 9 fechas del final.

A los 27 minutos del complemento, el local ganaba 2 a 1 con los tantos de CR7 y Harry Kane para el visitante. El defensor inglés Harry Maguire desvió un remate que terminó en gol para el Tottenham. Romero estaba ahí y ni bien ingresó la pelota, festejó el tanto gritándoselo en la cara a su colega, que se encontraba tirado en el césped. No sirvió para llevarse al menos el empate, ya que el mencionado atacante portugués convirtió el tercero.

No es la primera vez que el exfutbolista de Belgrano de Córdoba se burla de un contrincante en pleno partido. En la goleada por 5 a 0 de los "Spurs" ante el Everton por la Premier League, tuvo una actitud similar en otro sector del campo y ante un histórico rival. El brasileño Richarlison llevaba la pelota y el argentino lo cruzó con una patada. Horas después, el jugador de la "Scaloneta" compartió la imagen del "carioca" dolorido luego de la infracción.

El calvario que vivió Cuti Romero cuando jugaba en Belgrano

El zaguero dio los primeros pasos de su carrera en Belgrano de Córdoba, club al que llegó a los 13 años. Cinco años después el Genoa de Italia se interesó en él y en el momento de su posible transferencia un dirigente de la institución de la "Docta" puso en duda sus capacidades futbolísticas con una frase que lo marcó para siempre. Sin embargo el jugador, convencido de lo que quería, tomó la decisión de igualmente jugar en la Serie A.

El defensor contó: "Son cosas que cuando me hago un segundo para pensar o cuando me encierro en casa digo 'lo que he logrado' y hasta a mí mismo se me cae una lágrima. Quería abandonar el fútbol y que ahora se me esté dando todo esto es algo que jamás hubiera pensado pero gracias a las personas que me dieron la fuerza para seguir trato de disfrutar lo que vivo, del club al que he llegado y de los compañeros que tengo en la Selección".