El tenista español Alcaraz se queda fuera de la Copa Davis por COVID

El tenista español Carlos Alcaraz ha sido excluido de la fase final de la Copa Davis tras dar positivo por COVID-19, según ha informado este jueves la Federación Española de Tenis (RFET) en un comunicado.

La noticia asesta un duro golpe para la vigente campeona del torneo, España, que se enfrentará a Ecuador en su primer partido del Grupo A el viernes en Madrid.

"Quería comunicar que hoy he dado positivo por COVID-19, lo que me impedirá jugar la Copa Davis que tanta ilusión me hacía", escribió Alcaraz, de 18 años, en un mensaje en redes sociales.

"De momento me encuentro muy bien, con síntomas muy leves y veremos cómo evoluciona. Muchísimo ánimo a todo el equipo, estaré animando y viendo por la televisión".

La RFET añadió que el resto del equipo español se sometió a otra ronda de pruebas PCR a primera hora del jueves.

El joven Alcaraz, que ha disfrutado de un año de gran éxito en el circuito, ganó su primer título ATP -el Abierto de Croacia- en julio antes de redondear la temporada con la victoria en la fase final del ATP Next Generation este mes.

España no pudo contar con Rafa Nadal, ganador de 20 grandes, por una lesión en el pie, ni con Roberto Bautista Agut, que abandonó el torneo esta semana por una lesión abdominal y fue sustituido por Albert Ramos.

Alcaraz fue sustituido por el número 60 del mundo, Pedro Martínez Portero.

Con información de Reuters