Vélez vs. Talleres en vivo: minuto a minuto por Copa Libertadores

Vélez Sarsfield y Talleres de Córdoba se enfrentan por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Todo lo que tenés que saber acerca de este encuentro. Hora, TV en vivo, streaming y las posibles formaciones.

Vélez Sarsfield se enfrenta a Talleres de Córdoba este miércoles por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América en el José Amalfitani. Es con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, ambos clubes irán por el primer paso hacia las semifinales del torneo continental luego de eliminar a otros dos equipos argentinos en octavos. Vence 1-0 con gol de Lucas Janson.

El vencedor de esta serie se verá las caras con el ganador de Flamengo vs. Corinthians, quienes ya disputaron el primer partido. La victoria quedó en manos del "Mengao", que se impuso 2 a 0 en condición de visitante y está muy cerca de clasificar a semifinales. La otra llave espera por los que avancen de los cruces Estudiantes de La Plata vs. Atlético Paranaense y Palmeiras vs. Atlético Mineiro.

Luego de dejar en el camino a River Plate en octavos de final, el "Fortín" va por una nueva fase épica y se medirá ante la "T" con el objetivo de seguir avanzando. El elenco de Alexander Medina no atraviesa su mejor momento en la Liga Profesional, pero es porque apunta todo a la Libertadores. Con un Diego Godín afianzado en el 11 titular y un tridente ofensivo conformado por Lucas Janson, Walter Bou y Lucas Pratto, los del "Cacique" quieren dar el golpe en la ida para llegar mejor al duelo de vuelta en Córdoba el miércoles 10 de agosto.

Talleres, por su parte, dejó en el camino a Colón luego de empatar como local y ganar 2 a 0 en Santa Fe. En el campeonato doméstico tiene los mismos puntos que Vélez (9), pero también mantiene la ilusión de pelear el certamen continental hasta el final. La única duda del portugués Pedro Caixinha para enfrentarse a los de Liniers es la presencia de Matías Godoy o Matías Esquivel en el mediocampo.

Cómo ver el partido online

Vélez Sarsfield y Talleres de Córdoba se enfrentarán este miércoles en el Estadio José Amalfitani y el encuentro será transmitido por la pantalla de Fox Sports a partir de las 21:30. La opción para verlo por internet por medio de un celular o computadora, será a través de Flow para clientes de Cablevisión.

En vivo Vélez vs Talleres

El gol de Lucas Janson

Formaciones de Vélez Sarsfield y Talleres de Córdoba

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Diego Godín, Matías De los Santos y Francisco Ortega; Nicolás Garayalde y Santiago Cáseres; Luca Orellano, Walter Bou y Lucas Janson; Lucas Pratto. DT: Alexander Medina.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Alan Franco, Rodrigo Villagra, Christian Oliva y Matías Godoy o Matías Esquivel; Diego Valoyes y Federico Girotti. DT: Pedro Caixinha.

Árbitro: Wilmar Roldán, de Colombia.