Incidentes en Colón vs Talleres: denuncian que la policía disparó balas de goma

Un gran grupo de fanático cordobeses no pudieron ingresar a la ciudad.

En la previa del partido entre Colón de Santa Fe y Talleres, los hinchas de la "T" llegaron de a montones a la ciudad. Un gran grupo de fanáticos cordobeses no pudieron ingresar a la ciudad y, si bien fueron guiados a las adyacencias del estadio, hubo varios que denunciaron golpes y represión por parte de la policía de Santa Fe.

El Matador pudo vender 2 mil tickets entre sus hinchas, que fueron ubicados en el codo sudoeste del Cementerio de Elefantes. Por otro lado, hubo un gran grupo de colectivos que también se encontró frenado en la ruta y allí la policía de Santa Fe tiró balas de goma y gases lacrimógenos para que los hinchas no bajen de los colectivos.

Los videos de los hinchas de Talleres

El portugués Pedro Caixinha, DT de Talleres de Córdoba, continúa trabajando intensamente para elegir a los 11 futbolistas que arrancarán jugando el miércoles ante Colón de Santa Fe en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, podría incluir a varios -o todos- los refuerzos, e incluso se especula con la reaparición de Diego Valoyes.

En conferencia de prensa, el entrenador Caixinha dejó la puerta abierta para un posible regreso del colombiano Valoyes a la lista de concentrados tras una extensa lesión: "Viene haciendo un gran trabajo y un sacrificio por estar al 100%. Mañana estará entrenando con el grupo y va a viajar con nosotros”, dijo sobre el delantero. Además, el portugués se refirió a los rumores que hablan de una posible salida suya del cargo si no obtiene el pase a cuartos de la Libertadores, y expresó: "No depende de mí analizar sí mi continuidad depende del resultado del miércoles. Sí las cosas no van bien, seré el máximo responsable".