Graves incidentes con hinchas de "infiltrados" de Talleres en la cancha de Vélez

Cientos de hinchas de Talleres de Córdoba que llegaron hasta Liniers en modalidad infiltrada tuvieron un fuerte choque con simpatizantes del Fortín en la platea sur del conjunto velezano.

Durante el partido que se lleva adelante en Liniers por la Copa Libertadores se supo que hubo varios hinchas de Talleres de Córdoba que trataron de hacer lo imposible para presenciar el encuentro ante Vélez. Uno de los intentos, entre otros, fue tratar de hacerse socio del club para poder conseguir entradas. No obstante, no se convirtieron en "infiltrados" sino que trataron de acompañar como sea y hasta cantaron. No obstante, eso terminó en una violenta pelea en la platea sur.

La situación se dio durante el entretiempo y el inicio del complemento. Cientos de hinchas de Talleres de Córdoba que llegaron hasta Liniers en modalidad infiltrada tuvieron un fuerte choque con simpatizantes del Fortín en la platea sur del conjunto velezano. En pleno partido, los jugadores de Talleres trataron de hacerle entender a los árbitros que el partido no podía seguir porque había serios incidentes en las plateas de una de las bandejas del José Amalfitani. Sin embargo, el partido siguió sin ningún tipo de inconveniente.

Lo más llamativo de todo es que, incluso, en el principio del partido a los hinchas de Talleres no les interesó pasar desaparecibidos si no todo lo contrario. En la salida del equipo de cara al partido con Vélez, los hinchas de la "T" cantaron "soy talleres, soy talleres" en medio de toda la cancha y ante la atenta mirada de los hinchas de Vélez.

La situación, por supuesto, ofendió a los hinchas de Vélez que empezaron a insultar. Sin embargo, más allá de la ofensa el tenso momento llegó a mayores cuando un grupo de hinchas del Fortín se metió dentro de la platea sur y empezó a pegarle a los "infiltrados" cordobeses que estaban en el estadio y que viajaron para alentar al equipo aunque no estaba permitido. Vale decir que otros fanáticos de la "T", por ejemplo, lograron hacerse socios del club de Liniers para poder sacar entradas normalmente.