Copa Libertadores: Conmebol falló contra River y tendrá que jugar sin arquero

En medio del caos por el brote de COVID-19 que surgió en River, la Conmebol finalmente dictaminó en contra del pedido que había hecho el equipo de Marcelo Gallardo para poder incluir dos arqueros en la lista de buena fe de la Copa Libertadores. De esta forma, el equipo de Núñez tendrá que jugar ante Independiente Santa Fe en el estadio Monumental con los jugadores que mantiene.

Se supo oficialmente que Marcelo Gallardo tendrá que elegir a uno de los diez futbolistas de campo que tiene habilitados para este torneo para que sea el arquero. Uno de ellos estará bajo los tres palos en el partidos en el partido por la Copa continental. De esta forma, el conjunto que dirige Marcelo Gallardo tendrá un equipo completamente diezmado deberá enfrentar este miércoles a Independiente Santa Fe por la quinta fecha de la Copa Libertadores 2021.

En las últimas horas, además de los jugadores que dieron positivo en la previa al clásico, también se sumaron Lucas Beltrán, Flabian Londoño Bedoya, Gonzalo Montiel, Leonardo Ponzio y Alex Vigo. A ellos se le suma, por otro lado, el juvenil Peña Biafore que es contacto estrecho por un familiar que tiene COVID-19 y que tampoco podrá ser parte del equipo.

Entre los jugadores que están disponibles están Héctor Martínez, Fabrizio Angileri; José Paradela, Julián Álvarez, Agustín Fontana, Milton Casco, Lecanda, Jonatan Maidana y Carrascal. En el momento de enviar la nómina, Gallardo había colocado en la lista de buena fe a cuatro arqueros: Franco Armani, Enrique Bologna, Javier Lux y Petroli. No obstante, todos quedaron dentro de la lista de contagios que se dio en la previa del partido con Boca

En las horas previas de esta decisión de la Conmebol, el presidente de River, Rodolfo D'onofrio había sostenido: “Hasta con 7 jugadores tenemos que ir a jugar. Y si no nos presentamos habrá sanciones. En la lista hay 4 arqueros y los 4 se contagiaron". En ese sentido, también indicó: "Si no nos dejan, jugará un jugador de campo. Ayer hicimos la nota para sustituir a dos arqueros de la lista para no hacer algo tan ridículo. ¿Imagínense poner a Casco de arquero?".

Con respecto a las sanciones, River -de no presentarse- no solo perdería los tres puntos de este partido sino que, además, generaría una multa económica y una sanción que incluye la suspensión para disputar la próxima Copa Libertadores.