River vs The Strongest, por la Copa Libertadores: en vivo, tv, horario y cómo ver on line

El conjunto que dirige Martín Demichelis tendrá un duro primer partido ante el conjunto boliviano en la altura de La Paz.

04 de abril, 2023 | 15.12

River Plate inicia su camino en la Copa Libertadores de América en la altura de La Paz cuando enfrente a The Strongest por la primera fecha del Grupo D. El partido se jugará desde las 19 en el estadio Hernando Siles, ubicado a 3.625 metros de altura sobre el nivel del mar, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y transmisión de Fox Sports y Star+. El "millonario", líder de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), se presentará en el torneo continental por primera vez con Martín Demichelis como entrenador, luego del exitoso ciclo de Marcelo Gallardo. Con el "Muñeco", River pasó la fase de grupos en las ocho participaciones que tuvo; conquistó las ediciones 2015 y 2018; y también fue finalista en 2019. El desafío de la altura será una prueba de riesgo para River en el inicio de la competencia, en una zona que completan Fluminense y Sporting Cristal. River y The Strongest se enfrentaron por última vez en la fase de grupos de la edición de 2016 con un empate 1-1 en La Paz y una goleada 6-0 a favor del "Millonario" en Núñez. En total, se cruzaron en seis ocasiones por torneos internacionales y todos fueron por la fase de grupos de la Libertadores, con 4 triunfos de River, un empate y una victoria del conjunto boliviano.