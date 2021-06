Copa América: Argentina vs. Uruguay, un clásico histórico en la pluma de Roberto Arlt

Argentina y Uruguay conforman un enfrentamiento histórico. Incluso, hace casi cien años, estuvo en la pluma de uno de los mejores periodistas de la historia en su aguafuerte.

El Campeonato Sudamericano de 1929 —así se llamaba la Copa América en ese entonces— se disputó en Argentina y tuvo la participación del local, Uruguay, Paraguay y Perú. Tras un corto pero intenso todos contra todos, se definió el campeón, que fue el anfitrión, con seis puntos; segundo fue Paraguay, tercero Uruguay y último Perú.

El 17 de noviembre se jugó el encuentro final de esa competencia entre Argentina y la selección Charrúa, un duelo que tenía un condimento particular: en el Sudamericano de 1927, la Albiceleste había quedado en primer lugar y Uruguay la había escoltado, pero en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928 el orden había sido al revés. En 1929, con un empate le bastaba a la Selección para vengarse por los Juegos del año anterior.

El partido contó con un espectador especial, el periodista y escritor Roberto Arlt, quien en el comienzo de su aguafuerte “Ayer vi ganar a los argentinos”, publicada en el diario El Mundo, ya advertía que no había visto un partido de fútbol en su vida, por lo que la narración probablemente no iba a ser convencional. “Sí; el primer partido, de modo que no les extrañen las macanas que puedo decir”, avisaba, con esa característica forma directa que tenía para expresarse.

Un gol a los 14 minutos del en ese entonces jugador de Estudiantes de La Plata, Manuel Ferreira, hizo que el juego se desequilibrara rápidamente en favor de Argentina. Ferreira, quien un año después sería el capitán del seleccionado en la final del primer Mundial —obtenido por Uruguay—, finalizó el Sudamericano como el goleador del equipo dirigido por Francisco Olazar y fue elegido el mejor jugador del torneo.

La crónica de Arlt no habló de la disposición táctica de los equipos o de la efectividad de los cambios de los entrenadores, pero sí agregó cosas que, probablemente, en un artículo convencional no hubiéramos descubierto, como la presencial en el Viejo Gasómetro del mítico boxeador Justo Suárez, cuya aparición describía así: “De pronto suenan aplausos y en la pista de ‘Las oficiales’, más aplausos a granel. El ‘Torito de Mataderos’, pasaba entre una barra de admiradores”.

A los 77 minutos, cuando ya se cerraba el encuentro, apareció Mario Evaristo para el segundo y definitorio tanto de la Selección. En ese momento, Evaristo estaba en Boca, pero más adelante sería uno de los pioneros en lo que a jugar en el exterior, y más precisamente en Europa, se refiere: primero el Genoa italiano y más tarde Antibes y Niza, de la liga francesa.

Pero más allá del juego, que ya estaba prácticamente decantado para los locales, seguían pasando cosas en las tribunas: un “lonyi” que había estado recibiendo golpes de naranjas por parte de otros espectadores durante un largo rato, finalmente sucumbió; mientras, un grupo de personas se subía al techo de una fábrica que estaba cerca de la cancha de San Lorenzo para observar el encuentro. Cuando el periodista se acercó hasta allí, se encontró con que hasta se había improvisado un negocio y que una persona cobraba 20 centavos para dejar pasar a quienes quisieran subir al techo.

Argentina salió campeón por cuarta vez del Sudamericano y Arlt, que había terminado de ver su primer partido de fútbol, explicaba: “Los uruguayos dieron la impresión de desarrollar un juego más armónico que el de los argentinos, pero éstos, aunque desordenadamente, trabajaron con lo único que da el éxito en la vida: el entusiasmo”.-

Crónica completa de esa final publicada en El Diario El Mundo 1929

Ayer vi ganar a los argentinos. Por Roberto Arlt

Ustedes dirán que soy el globero más extraordinario que ha pisado El Mundo por lo que voy a decirles. Ayer fue el primer partido de fútbol que vi en mi vida, es decir, en los veintinueve años de existencia que tengo, si no se cuentan como partidos de fútbol esos con pelota de mano que juegan los purretes y que todos, cuando menos, hemos ensayado con detrimento del calzado y de la ropa. Sí; el primer partido, de modo que no les extrañen las macanas que puedo decir.

“Carné” de periodista

Una naranja podrida reventó en el cráneo de un lonyi; cuarenta mil pañuelos se agitaron en el aire, y Ferreira de una magnífica patada hizo el primer goal. Ni un equipo de ametralladoras puede hacer más ruido que esas ochenta mil manos que aplaudían el éxito argentino. Tanta gente aplaudía tras mis orejas, que el viento desalojado por las manos zumbaba en mis mejillas.

Luego, el juego decreció de entusiasmo y empecé a tomar apuntes. Aquí van; para que se den cuenta cómo trabaja un cronista que no entiende ni medio de football (creo que así lo escriben los ingleses). He aquí lo que vi. Un negro que vendía un paraguas abollado para librarse del sol. Un regimiento de chicos que vendían ladrillos, cajones, tablas, naranjas, manzanas, bebidas sin alcohol, diarios, retratos de los footbalistas, caramelos, etc., etc. Un jugador argentino dio una costalada, Cherro erró un goal; de pronto suenan aplausos y en la pista de “Las oficiales”, más aplausos a granel. El “Torito de Mataderos”, pasaba entre una barra de admiradores.

Una voz grita tras mío: “Ese Evaristo está toda la tarde con la platea” (y Evaristo fue el que hizo el segundo goal en combinación con Ferreira). Otra naranja podrida estalla en el cráneo del mismo lonyi. Cientos de cachadores miran y se ríen.

Cherro yerra otro goal y un fulano que se esconde tras de los bigotes, se los retuerce al compás de malísimas palabras. Las gradas están negras de espectadores. Sobre estos cuarenta mil porteños, de continuo una mano misteriosa vuelca volantes que caen entre el aire y el sol con resplandores de hojas de plata. Se apelotonan jugadores uruguayos y argentinos en torno de un jugador estirado en el suelo. Fue una patada en la nuca. No hay vuelta; los deportes son saludables. Otra naranja podrida revienta en el cráneo del mismo lonyi. Ferreira gambetea que es un contento. No hay vuelta, es el mejor jugador del equipo, con Evaristo. ¡Ferreira solo!, gritan las tribunas, y otro: “Ahí lo tienen al juego científico”.

Desde un techo

Al sur de la cancha de San Lorenzo de Almagro, sobre avenida La Plata, hay una fábrica con techo de dos aguas y varias claraboyas. Pues, de pronto, la gente empezó a mirar para aquel lado, y era que de las claraboyas, lo mismo que hormigas, brotaban mirones que en cuatro patas iban a instalarse en el caballete del tejado. Algo como de cinematógrafo. A todo esto el primer tiempo había terminado. Entonces, del alambrado que separa las populares de las plateas, vi despegarse al lonyi que recibía las naranjas podridas en el mate.



Tenía el cogote chorreando de podredumbre, la jeta cansada de tanto estar colgado y se dejó caer en el portland del piso, con gran satisfacción de los propietarios de las naranjas. Ahora el suelo quedó convertido en campamento gitano. Comencé a caminar. Había una cosa que me llamó la atención y era el agua que continuamente caía de lo alto de las tribunas. Le pregunté a un espectador por qué hacían ese regalo, y el espectador me contestó que eran ciudadanos argentinos que dentro de la constitución hacían sus necesidades naturales desde las alturas.



También vi una cosa formidable, y era un montón de purretes colgados de los fierros en la parte inferior de las tribunas, es decir, del lado donde únicamente se ven los pies de los espectadores. Todos estos chicos rivalizaban en agarrarle las piernas a una espectadora para ellos invisible.

Al margen del fútbol. Seguí caminando, pensando en los espectáculos que la suerte me había deparado ver por primera vez en mi vida, y vi un regimiento de mujercitas de aspecto poco edificante acompañadas de la barra de sus “maridos”. Habían hecho rueda en asientos de diarios y tragaban salame de caballo y mortadela de burro.

El ruidoso trabajo de masticación era acompañado de una continua repetición de tragos de un brebaje misterioso que tenían encerrado en un porrón. Luego tropecé con una brigada de forajidos que vendían ladrillos, no para tirárselos a los jugadores, parece que para éstos se reservaban las botellas. Los ladrillos eran para servir de pedestal a los espectadores petisos.

Apareció un negro arramblando con una hoja de puerta, levantó una tribuna y comenzó a vocear; “veinte centavos el asiento”. Varios padres de familia subieron al palco improvisado.

Avenida La Plata. Salí del field, pocos minutos antes que Evaristo hiciera el segundo goal. Todas las puertas de avenida La Plata estaban embanderadas de magníficas pebetas. ¡La pucha si hay lindas muchachas en esta avenida La Plata! De pronto resonó el estruendo de toda una muchedumbre de aplausos; desde lo alto de la tribuna un brazo como un semáforo hizo una señal misteriosa sobre el fondo celeste, y la voz rápidamente levantó un grito en la garganta de todas las pebetas: —Ganamos los argentinos: 2 a 0. Hacía mucho tiempo que los porteños no jugaban con trepidés.



Los uruguayos dieron la impresión de desarrollar un juego más armónico que el de los argentinos, pero éstos, aunque desordenadamente, trabajaron con lo único que da el éxito en la vida: el entusiasmo.