Copa América 2021: qué dijeron los campeones y el pronóstico de Messi

Los jugadores celebraron el título en el estadio Maracaná y dialogaron con la prensa, mostrando su orgullo y emoción,

Pitido final, alegría, llanto y emoción en el estadio Maracaná. La Selección Argentina rompió una sequía histórica de 28 años sin ganar títulos y festejó ante, nada más y nada menos, el clásico rival y local de la Copa América 2021, Brasil. En un partido para el infarto, que se definió con un golazo espectacular de Ángel Di María, se cumplió el deseo de todo una nación y, principalmente, de Lionel Messi. El capitán argentino pudo cortar la mala racha y festejó como nunca antes. "Lo dije ayer: nada va a cambiar haber ganado, Messi sigue siendo y seguirá siendo el mejor futbolista de la historia", determinó el entrenador.

Durante su diálogo con la prensa, Lionel Scaloni manifestó: "Fue una Copa América diferente, difícil. Ganar un partido contra cualquier selección era complicado por muchas condiciones pero al final lo conseguimos. Se lo quiero dedicar a mi madre, que pasó un mal momento, a mi familia, mi pueblo y no olvidarme de los chicos que han intentado ganarla y estuvieron a punto. Es para ellos porque dejaron un legado para estos jugadores y para ellos". Sin querer llevarse el crédito de lo logrado por sus dirigidos, sumó: "Estoy convencido de que el que hubiera estado en mi lugar, hubiera hecho lo mismo. Habían muchos jugadores de bien nivel que tenían que tener la oportunidad y otros todavía vigentes. Hay que recalcar que estos chicos dejan todo e intentan hacer lo máximo. He estado con otras camadas, como jugador, y siempre tuve la misma sensación que ahora: de querer ganar, de no dar ninguna pelota por perdida pero es verdad que la suerte era esquiva".

En la misma línea, el entrenador de la "Albiceleste" le dejó un mensaje especial a todos los argentinos y todas las argentinas que disfrutan del campeonato conseguido. "Que disfruten. Esto es parte de ellos porque el hincha argentino es incondicional de la Selección y lo sabemos desde el primer día. Querían ganarla tanto como nosotros entonces creo que se sentían identificados con este equipo, que a veces puede jugar bien, a veces mal pero nunca se da por vencido ni baja los brazos", sostuvo.

¿Lo vaticinó Messi?

En diálogo con TyC Sports, el héroe de la noche compartió sus sensaciones y se mostró muy emocionado de poder convertir el gol de la final. Pero más allá de esto, no dudó en contar cuál fue el pronóstico del capitán Lionel Messi en la previa y cómo se agradecieron mutuamente tras el partido. "Me dijo que iba a ser mi final. El fútbol y las revanchas son así", admitió sonriente. Sobre su vuelta a la Selección, Ángel Di María manifestó: "No puedo llorar todavía, no termino de caer, soñamos tanto con lograr esto... Peleamos tanto, mucha gente nos decía que no volvamos, nos criticaban y seguimos estando. Seguí dándome la cabeza contra la pared hasta que se rompió, entró y pudimos lograr el título".

Por otro lado, "Fideo" no dudó en mostrar su alegría: "Ganarle a Brasil, ganarle acá. La Copa era en la Argentina, lo dijo Leo antes del partido, vinimos acá y estaba dicho. Teníamos que ganarla acá y se ganó". Mientras que sentenció: "Siento felicidad, alegría, por mi familia. Mi mujer, mis hijos y mis viejos que estuvieron atrás y siempre presentes. Por los que nos bancaron, por esta gente loca que vino al partido, con Covid y todo el quilombo. Es una alegría inmensa, quiero seguir estando acá, viene el Mundial y es un envión muy grande".

El golazo de Di María:

La figura de la tanda de penales vs. Colombia, Emiliano Martínez, que también sacó varias pelotas claves ante Brasil fue elegido como el mejor arquero del certamen. "No hay palabras para explicar este momento. Era un sueño que tenía desde chico. Me fui al Arsenal con 16-17 años. Después de muchos años de esfuerzo, valentía, de cabeza. Sabía que el sueño iba a llegar", expresó.

Más allá de su alegría personal y el título conseguido, explicó por qué todos fueron abrazar a Lionel Messi apenas se escuchó el pitido final. "Un Maracanazo, en Brasil, con todo en contra... Y darle ese título al mejor del mundo... Dije que prefería que la gane él, antes que yo. Hoy se lo pudimos dar. Era lo que más deseaba en su vida", expresó sobre el capitán argentino. Y cerró: "Por fin volvieron a sonreír. Los pobres, los ricos... Esta pandemia de mierda nos unió a todos los argentinos. Hoy les dimos una alegría a todos. Hoy soy más argentino que nunca. Vamos, la concha de su madre".