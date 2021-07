Argentina vs. Ecuador: minuto a minuto por un lugar en semifinales de Copa América

La Selección de Scaloni buscará seguir en su camino al título ante el equipo de Alfaro en el Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. Hay equipo confirmado.

La Selección Argentina se medirá ante Ecuador este sábado, desde las 22 hs, por los cuartos de final de la Copa América 2021. Tras las victorias de Brasil por la mínima ante Chile y por penales de Perú vs. Paraguay, el equipo de Lionel Scaloni se ilusiona con ser el último semifinalista del certamen continental. Y detrás de Lionel Messi, máxima figura, sueñan con jugar una final y encaminarse al título.

El entrenador de la "Albiceleste" se mostró repleto de dudas en relación al equipo durante la previa y si bien usualmente confirma el once titular en la última conferencia de prensa previa al encuentro, esta vez no ocurrió. En la defensa, tenía dos incógnitas: utilizar o no a Cristian "Cuti" Romero, recuperándose de una distensión en la rodilla, que pidió jugar o el ex River y actual Fiorentina, Germán Pezzella; y por el otro lado, el lateral izquierdo, entre Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña. Ahora, con el equipo listo, se sostienen Pezzella como central y Acuña, de grandes rendimientos, en la banda.

Por otro lado, el mediocampo estará conformado por Rodrigo de Paul, Leandro Paredes -le ganó la pulseada a Guido Rodríguez- y Giovani Lo Celso. Mientras que arriba, vuelven los tres delanteros predilectos del DT y que iniciaron como titulares en los primeros encuentros de la competencia: el capitán Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. A pesar de no estar desde el inicio como tal vez se esperaba, Alejandro "Papu" Gómez, con dos goles convertidos en dos partidos de titular, es una de las opciones a ingresar entre los primeros cambios.

Así llegó la Selección al estadio:

La formación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González.

El nivel de Messi, destacado en la primera fase

El capitán argentino, Lionel Messi, está realizando una gran Copa América hasta el momento. Liderazgo, buen fútbol y generando que sus compañeros se suelten y se unan a su calidad, a pesar que a veces cuesta lograr la eficacia esperada. Su influencia, sin lugar a dudas, se ve tanto dentro como fuera del campo de juego.

Cabe destacar que, hasta ahora, el delantero y astro que, por el momento, tiene el pase en su poder mientras Barcelona espera cerrar su renovación, jugó todos los partidos de titular y fue el que convirtió más goles (tres), aportó más asistencias (dos, a la par de Neymar), generó más remates al arco (12) e hizo más gambetas (22).