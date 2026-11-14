Conmoción en el fútbol argentino: un jugador recibió un balazo y fue operado de urgencia

El futbolista de San Martín de Burzaco intentó separar en una pelea y terminó con una herida de bala.

El fútbol argentino del Ascenso vive horas de preocupación. Rodrigo Díaz, delantero de San Martín de Burzaco, fue internado de urgencia en el Sanatorio Trinidad de Ramos Mejía después de recibir un disparo en la pierna izquierda. Según informó El Diario Sur, el jugador de 26 años quiso separar una pelea entre conocidos en una cancha de fútbol 5 de Virrey del Pino.

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Según pudo reconstruir el medio Infobae, el atacante del conjunto de Burzaco intentó mediar en una discusión que terminó a los golpes. "El hecho ocurrió cuando intentó intervenir para detener un intercambio de golpes entre sus 'conocidos'", detalló El Diario Sur, que dio a conocer el caso.

En los informes policiales, los efectivos llegaron a una cancha de fútbol 5 de la calle Hugo West, en Virrey del Pino, después de un llamado de emergencia. Ahí encontraron a Díaz herido, por un proyectil que le dio en la parte de atrás del muslo izquierdo, cerca del isquiotibial: entró por detrás y salió por la cara interna de la pierna.

Rodrigo Díaz, de 26 años, se encuentra internado tras recibir un disparo en la pierna.

Cómo sigue su estado de salud

El jugador fue trasladado al Sanatorio Trinidad de Ramos Mejía, donde lo operaron de urgencia. Según la información sobre su estado, sigue en observación y los médicos controlan su evolución.

El parte trajo alivio, ya que está "fuera de peligro", pero los médicos no descartan "la posibilidad de que deba ser sometido a una nueva intervención quirúrgica".

El pedido de Rodrigo Díaz desde la internación

Desde el sanatorio, el delantero usó sus redes para pedir donantes de sangre. En una historia de Instagram, dejó los datos para quienes quisieran acercarse.

"Es importante que digan mi nombre y apellido, que estoy internado en la habitación 201. ¡Gracias!", escribió. Su familia y su entorno también pidieron ayuda para el postoperatorio. El mensaje se compartió rápido entre hinchas y gente del Ascenso.

Mientras el caso circulaba en redes, apareció una versión que la gente cercana al jugador salió a negar. Según esa versión, Díaz estaba jugando un partido por dinero cuando le dispararon. Sus allegados lo desmintieron: "No estaba disputando un partido por dinero al momento del episodio".

El caso se conoció el jueves 13 de noviembre, cuatro días después del episodio. Hasta ahora, los informes no explican por qué empezó la pelea ni identifican a quien disparó.

Quién es Rodrigo Díaz, el delantero de San Martín de Burzaco

Díaz debutó como profesional en Sacachispas. Después pasó por Atlético Villegas y a principios de este año llegó a San Martín de Burzaco, en el sur del conurbano. En el club jugó 30 partidos esta temporada. No hizo goles, dio dos asistencias y tiene contrato hasta fines de diciembre.

San Martín de Burzaco terminó 12° con 51 puntos y quedó afuera de los playoffs por el ascenso a la Primera Nacional. Ahora, el plantel y el club esperan buenas noticias sobre la recuperación de su delantero.