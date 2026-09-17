Congreso de Fútbol 2026 en Buenos Aires: entradas, cómo sacar, cuándo y dónde será el evento de Librofutbol.

El próximo martes 22 de septiembre se realizará una nueva edición del Congreso de Fútbol organizado por Librofutbol, la editorial referente en el ámbito de habla hispana en táctica, metodología y formación futbolística. El encuentro está especialmente diseñado para directores técnicos, preparadores físicos, analistas de rendimiento, coordinadores y estudiantes del deporte que buscan actualizarse de la mano de figuras de primer nivel.
A diferencia de los congresos tradicionales, la jornada fue concebida bajo una propuesta pedagógica sumamente dinámica: trasladar la capacitación teórica directamente al campo de juego a través de demostraciones prácticas, metodología aplicada y un debate mano a mano entre disertantes y asistentes.
Congreso de Fútbol de Librofutbol: fecha y horario
El evento se llevará a cabo el próximo martes 22 de septiembre en las instalaciones del Estadio del Club Comunicaciones, ubicado en el barrio de Agronomía, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante toda la jornada, los asistentes podrán presenciar en vivo el desarrollo de los ejercicios teóricos y prácticos sobre el césped, interactuando directamente con los profesionales a cargo de las ponencias.
Para aquellos interesados en asistir, ya se encuentra habilitado el canal oficial para adquirir entradas, consultar medios de pago y revisar el cronograma completo de actividades a través del sitio web oficial: www.librofutbol.com.ar/congreso-de-futbol.
MÁS INFO
Quiénes participarán del Congreso de Fútbol
Esta edición contará con un panel de oradores y delegaciones técnicas de altísimo prestigio dentro del fútbol argentino e internacional, quienes expondrán sus procesos de trabajo en el desarrollo de futbolistas de alto rendimiento:
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Independiente (Fútbol Formativo): el plantel de Prenovena del "Rojo", junto a su staff técnico encabezado por Damián Trucco, Fabián Nicolai, Matías Solís, José Caggiano, Brian Migliazzi, Tomás Charles, Kevin Caro y David Regueiro, presentará el método de Secuencia Geométrica (SG). Este sistema de evaluación y desarrollo de la técnica individual permite medir objetivamente al futbolista y optimizar su planificación en espacios delimitados.
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San Lorenzo (Juveniles): representado por su gran proyecto formativo liderado por Walter Perazzo como Coordinador. La cantera del "Ciclón" —finalista del Torneo Proyección Apertura 2025 de Reserva y de la Copa Proyección 2024— expondrá las claves de una fábrica inagotable de talentos de la que surgieron figuras como Leandro Romagnoli, Ángel Correa, Marcos Senesi, Ezequiel Lavezzi, Pablo Zabaleta y Agustín Giay.
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Lanús (Primera Fútbol Femenino): la delegación del "Granate" vendrá encabezada por su DT, Juan Ignacio Granda (nominado a entrenador destacado 2026 en los premios Alumni y responsable del ascenso a Primera División), junto a su cuerpo técnico integrado por Diego Martínez, Daniela Rodio, Gastón De Antón, Leandro Tornatore y Fernanda Villagra.
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Sebastián Rambert: entrenador y exfutbolista con destacado paso por la Selección Argentina, Inter de Milán, Zaragoza, Boca, River e Independiente. Rambert compartirá su experiencia como DT principal y como asistente técnico en ciclos exitosos junto a Ramón Díaz, Daniel Garnero y Eduardo Berizzo en clubes como San Lorenzo, América de México, Libertad y la Selección de Chile.
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Ariel Broggi: director técnico con recorrido en Banfield y Gimnasia de Mendoza (donde logró el ascenso a la máxima categoría), y exayudante de campo de Eduardo Coudet en Racing Club, River Plate, Celta de Vigo, Internacional de Porto Alegre y Atlético Mineiro, consagrándose campeón en Argentina y Brasil.
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Javier Bustos: reconocido preparador físico con más de 30 años en el fútbol de alta competencia. Campeón con Racing Club, bicampeón con Atlas de México y con pasos por Boca Juniors, Huracán, Santos Laguna, Tigres y la Selección Nacional de México, además de autor del libro “El arte de entrenar. En la realidad de la alta competencia”.