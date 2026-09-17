Congreso de Fútbol 2026 en Buenos Aires: entradas, cómo sacar, cuándo y dónde será el evento de Librofutbol.

El próximo martes 22 de septiembre se realizará una nueva edición del Congreso de Fútbol organizado por Librofutbol, la editorial referente en el ámbito de habla hispana en táctica, metodología y formación futbolística. El encuentro está especialmente diseñado para directores técnicos, preparadores físicos, analistas de rendimiento, coordinadores y estudiantes del deporte que buscan actualizarse de la mano de figuras de primer nivel.

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A diferencia de los congresos tradicionales, la jornada fue concebida bajo una propuesta pedagógica sumamente dinámica: trasladar la capacitación teórica directamente al campo de juego a través de demostraciones prácticas, metodología aplicada y un debate mano a mano entre disertantes y asistentes.

Congreso de Fútbol de Librofutbol: fecha y horario

El evento se llevará a cabo el próximo martes 22 de septiembre en las instalaciones del Estadio del Club Comunicaciones, ubicado en el barrio de Agronomía, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante toda la jornada, los asistentes podrán presenciar en vivo el desarrollo de los ejercicios teóricos y prácticos sobre el césped, interactuando directamente con los profesionales a cargo de las ponencias.

Para aquellos interesados en asistir, ya se encuentra habilitado el canal oficial para adquirir entradas, consultar medios de pago y revisar el cronograma completo de actividades a través del sitio web oficial: www.librofutbol.com.ar/congreso-de-futbol.

Quiénes participarán del Congreso de Fútbol

Esta edición contará con un panel de oradores y delegaciones técnicas de altísimo prestigio dentro del fútbol argentino e internacional, quienes expondrán sus procesos de trabajo en el desarrollo de futbolistas de alto rendimiento: