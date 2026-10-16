Podría perder su licencia: el drama que atraviesa el compañero de Franco Colapinto en Alpine

Mientras que Franco Colapinto espera por su siguiente presentación en el Gran Premio de los Estados Unidos, uno de sus compañeros se encuentra en medio de un drama fuera de las pistas. Se trata de Paul Aron, actual piloto de reserva de Alpine que, si bien no ha tenido su debut oficial en la Fórmula 1, sí que ha participado de varias pruebas en prácticas libres, tanto con el equipo galo como con Haas y Audi.

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Según publicó Ohtuleht, el piloto estonio habría faltado a siete llamados para cumplir con los exámenes médicos obligatorios del servicio militar de su país, lo que podría llegar a provocar el revocamiento de su licencia de conducir. De hecho, Aron incluso recibió varias multas por no haberse presentado a las citaciones, con un total de 1940 euros, además de un ultimátum para hacerse las pruebas hasta noviembre.

De acuerdo con el citado medio, el compañero de Colapinto ya pagó la sanción económica, pero eso no lo exime de presentarse a las pruebas médicas. A esto se suma que la Autoridad de Recursos de Defensa de Estonia envió una solicitud formal para suspender temporalmente su licencia de conducir, la cual fue aprobada por el tribunal estonio a pesar de la apelación realizada por el piloto de 22 años.

En este sentido, el abogado de Paul consideró que se trata de una medida exagerada contra su cliente, sobre todo porque podría afectar su imagen como deportista de alto rendimiento. Sin embargo, los jueces consideraron que deberá cumplir con los exámenes médicos sin excepción alguna y que tiene tiempo hasta el próximo 13 de noviembre para cumplir con los chequeos, algo que el joven de Alpine estaría dispuesto a hacer.

La razón de ser de estos exámenes es determinar si Aron se encuentra en condiciones de realizar el servicio militar obligatorio, aunque por el momento no se realizó ningún llamado formal para que deba hacerlo. Cabe mencionar que en Estonia el servicio militar tiene una duración de entre 8 y 11 meses, aunque recientemente se aprobó una reforma para ampliar el período a 12 meses, lo cual entraría en vigor en 2027.

Aron quiere subir a la F1 para 2028.

La situación de Aron en la F1

A pesar de haber sido citado por Alpine a finales del 2024, Aron perdió terreno con la llegada de Colapinto, que no tardó en subirse al A525 como reemplazante de Jack Doohan. Desde entonces, el estonio trabaja en el simulador y participa de diversas prácticas, pero sin posibilidad de ascenso a la máxima categoría, sin mencionar que una ausencia de un año por el servicio militar podría liquidar sus chances, sobre todo con los talentos que llegan desde la F2.