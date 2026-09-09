Colo Barco fue abucheado por hinchas del Chelsea y un compañero suyo tuvo un gesto en plena cancha

Las primeras semanas de Valentín "Colo" Barco en Chelsea no están siendo las imaginadas por el ex-Boca Juniors y este miércoles volvió a pasar una situación incómoda. El jugador de la Selección Argentina fue abucheado por los hinchas "Blues" y un compañero suyo tuvo un noble gesto con él, en plena cancha.

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En la tercera ronda de la Carabao Cup, el equipo dirigido por Xabi Alonso recibe al Leds con algunos futbolistas que no jugaron el pasado fin de semana por Premier League y uno de ellos es el "Colo" Barco, que no fue bien recibido por su afición.

A los 18 minutos de la primera parte, Barco intentó salir jugando desde la defensa en el sector derecho. Sin embargo, lo llamativo fue que, apenas recibió la pelota, comenzaron a caer silbidos desde las tribunas provenientes de los fanáticos del Chelsea.

Al mismo momento, luego de que la pelota terminara de manera involutaria en córner, el francés Maxense Lacroix se dio cuenta de los abucheos hacia el "Colo" y pidió que alentaran al exjugador de Brighton, haciendo gestos con sus manos.

La hostilidad que viene recibiendo Barco por parte de los fanáticos del Chelsea se debe al cruce que tuvo el "Colo" en la victoria de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial 2026. Luego del gol de Lautaro Martínez que dejó el partido 2 a 1, el argentino fue a festejar con efusividad el tanto y, a la pasada, se cruzó con Jude Bellingham, quien al término del partido le propinó un golpe por la espalda al zurdo.

Lionel Messi, Dibu Martínez y Lautaro Martínez nominados al Balón de Oro 2026: contra quiénes compiten

Lionel Messi vuelve a estar en carrera para ganar el Balón de Oro del 2026 y comparte la terna con Lautaro Martínez, entre sus compañeros de la Selección Argentina. También aparece Emiliano "Dibu" Martínez, aunque en su caso es en la categoría arqueros, que irán por el Trofeo Lev Yashin. A su vez, Lionel Scaloni no está entre los técnicos favoritos a ganar el premio, como sí aparecen entrenadores que fueron campeones a lo largo del año en sus respectivos clubes y selección, como es el caso de Luis de la Fuente en España.

Los nominados al Balón de Oro 2026, con Messi y Lautaro Martínez