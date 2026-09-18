Los clubes de Brasil se unen contra la prohibición de las apuestas deportivas: "El fin del fútbol brasileño".

Los principales clubes del fútbol brasileño se movilizaron contra la posible prohibición de las apuestas deportivas en el país y preparan un comunicado conjunto para manifestar su rechazo a la medida que impulsa el Gobierno de Lula. Los dirigentes consideran que, si finalmente se concreta la prohibición mediante una Medida Provisional (decreto), el impacto económico sobre las instituciones sería de tal magnitud que podría significar "el fin del fútbol brasileño".

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Los representantes de distintos sectores del fútbol mantuvieron una reunión este jueves para definir el contenido del documento y establecer una postura común frente a los posibles cambios en la legislación. La iniciativa comenzó en San Pablo y luego sumó a las federaciones de Río de Janeiro, Rio Grande do Sul y Minas Gerais, además de importantes clubes de esos estados como Flamengo, Fluminense, Cruzeiro y Grémio.

Los clubes de Brasil se plantan contra el gobierno por la prohibición a las apuestas deportivas: los motivos

Uno de los principales argumentos planteados por los clubes está relacionado con el impacto que las apuestas tienen sobre sus ingresos. Según sostienen los dirigentes, prácticamente todas las fuentes de recursos de las instituciones se encuentran vinculadas, de manera directa o indirecta, con el dinero generado por esta actividad. La única excepción mencionada son los ingresos provenientes de las transferencias de futbolistas.

El encuentro realizado en Río de Janeiro contó también con la presencia de representantes de empresas de apuestas, quienes expusieron su posición sobre las consecuencias que podría generar una eventual prohibición. La preocupación inmediata está puesta sobre los contratos de patrocinio: actualmente, 13 clubes de la Serie A brasileña tienen acuerdos de patrocinio principal con empresas de apuestas, por lo que una prohibición podría representar un impacto estimado de alrededor de 1.000 millones de reales para este rubro.

Pero el reclamo de los clubes también apunta a las consecuencias indirectas que podría generar la medida. Los dirigentes sostienen que las empresas que adquieren los derechos de transmisión reciben ingresos adicionales gracias a la publicidad de las casas de apuestas. En ese escenario, una reducción de esos recursos podría afectar la capacidad económica de las cadenas televisivas y, posteriormente, repercutir sobre los premios económicos de las distintas competencias.

Otro de los puntos señalados durante la reunión fue el dinero que los clubes reciben por la publicidad estática y las vallas ubicadas dentro de los estadios, otra fuente de ingresos que también está vinculada con la presencia de las empresas de apuestas en el fútbol brasileño.

La movilización comenzó en San Pablo y fue creciendo con la incorporación de distintos actores del fútbol nacional. El objetivo de los dirigentes es unificar la postura del sector y presentar un frente común ante una eventual modificación de la legislación sobre las apuestas deportivas en Brasil.

"El fin del fútbol brasileño": el manifiesto completo que los clubes difundieron en redes sociales

El fútbol sigue con atención las discusiones sobre el mercado de apuestas en Brasil y reconoce los desafíos que su expansión trae consigo. Los impactos sociales, especialmente sobre las personas más vulnerables, exigen atención permanente del Poder Público, de las empresas y de todos los sectores involucrados.

Por eso, es fundamental mejorar las medidas de protección, fiscalización, educación y prevención, para reducir riesgos y garantizar un mercado responsable.

Brasil eligió enfrentar este desafío mediante la regulación. La regulación estableció reglas estrictas para las empresas autorizadas a operar en el país, con normas claras que permiten al Estado fiscalizar el mercado, responsabilizar a quienes incumplen la ley y combatir la actuación de plataformas clandestinas.

Es importante destacar que, en los últimos años, la inversión de las empresas de apuestas autorizadas se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos del deporte. Esta inversión ha impulsado el fútbol brasileño de tal manera que domina el escenario sudamericano en competiciones como la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana, y ha colocado a clubes brasileños en posición de protagonismo.

Esta presencia no se limita a los clubes más grandes. Los recursos también llegan a equipos de menor expresión, divisiones de acceso y competiciones con menor exposición comercial. Para muchas de estas agremiaciones, especialmente aquellas ubicadas en el interior del país, no existe hoy otro sector económico capaz de reemplazar de inmediato esta inversión.

Estos ingresos son fundamentales para mantener estructuras administrativas, centros de entrenamiento, profesionales, proyectos sociales y departamentos que no generan recursos suficientes para sustentarse de manera independiente, como la parte del fútbol femenino y la formación de futuros talentos, los primeros inversiones amenazados cuando los ingresos caen de forma abrupta.

Así, los rumores sobre cambios abruptos en la regulación del mercado de apuestas han generado enorme preocupación en todos los clubes, federaciones y entidades de administración del deporte. Un cambio abrupto en las reglas reduciría la capacidad de inversión de los clubes y crearía desequilibrios dentro y fuera del país. Contratos firmados regularmente, planeamientos plurianuales y compromisos financieros fueron establecidos bajo un marco regulatorio construido por el propio Estado.

Para responder a un mercado que ya existía y movía ilegalmente miles de millones de reales, el país instituyó un entorno regulado. Empresas fueron autorizadas, comenzaron a recaudar impuestos y asumieron obligaciones relacionadas con la protección del consumidor, el bloqueo de menores, la prevención de prácticas abusivas y la lucha contra el lavado de dinero y la manipulación de competiciones. Fue precisamente la regulación del mercado la que sacó a Brasil del liderazgo en el ranking mundial de casos de manipulación.

Inviabilizar este modelo no hará que las apuestas dejen de existir. Solo abrirá el camino para que los consumidores migren por completo a plataformas clandestinas, que no pagan impuestos, no respetan límites, no ofrecen instrumentos de protección y no colaboran con las autoridades.

La consecuencia no solo será abrir la puerta a las apuestas ilegales, sino también asestar un golpe fatal al fútbol brasileño, llevando a muchos clubes a la insolvencia. Esto sin mencionar la incertidumbre legal y profesional que la medida implicaría, especialmente para los contratos firmados regularmente y los planes elaborados bajo el marco regulatorio aprobado por el Congreso Nacional y establecido por el propio Estado.

Lo que el fútbol considera imprescindible, con el máximo rigor, es combatir la ilegalidad, reforzar la supervisión y mejorar los mecanismos de protección, sin poner en peligro un mercado que ha sido regulado por el propio Estado.

El fútbol se pone a disposición del Gobierno Federal, del Congreso Nacional y de las autoridades estatales y municipales para colaborar en mecanismos más eficaces de educación y concienciación.

El fútbol se moviliza, reconoce sus responsabilidades y quiere participar en la solución de forma racional y consciente.

Los aficionados no pueden costearlo.

Incluso si se elimina el mercado regulado, las apuestas no desaparecerán.

Lo que desaparece es el fútbol.