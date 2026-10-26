Un club de fútbol saludó a Lula tras ser reelecto presidente en Brasil: "Viva la democracia"

El Corinthians felicitó este domingo a Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección como presidente de Brasil, luego de que se confirmara su victoria en la segunda vuelta electoral frente al candidato Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL).

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A través de sus redes sociales, el club paulista publicó un mensaje para saludar al mandatario, reconocido hincha del equipo. "El Sport Club Corinthians Paulista felicita a Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue reelegido presidente de la República para los próximos cuatro años al frente de nuestro país. ¡Viva la democracia de Brasil!", expresó la institución.

Con este resultado, Lula iniciará su cuarto mandato al frente del Gobierno brasileño, un hecho sin precedentes en la historia del país. El dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) llegó por primera vez a la presidencia en 2002, cuando derrotó a José Serra, y consiguió la reelección en 2006, tras imponerse a Geraldo Alckmin, quien actualmente se desempeña como su vicepresidente.

Axel, Cristina, Massa y el peronismo celebraron el triunfo de Lula

Los principales dirigentes del peronismo salieron a festejar el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, luego de confirmarse la reelección del actual mandatario de Brasil por cuarta vez.

Así lo hicieron, entre otros, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la ex presidenta Cristina Kirchner y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, mediante diferentes posteos en sus redes sociales.

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