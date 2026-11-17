Un equipo del fútbol argentino fue inhibido en las últimas horas debido a la decisión tomada de la FIFA. La entidad presidida por Gianni Infantino sancionó a Argentinos Juniors y ahora el conjunto de La Paternal no podrá incorporar futbolistas por los próximos tres mercados de pases.
Sin dudas, una noticia que causó impacto en el "Bicho" que viene de dar pelea en la tabla anual de la Liga Profesional hasta la última fecha con Boca y Rosario Central, además de prepararse para los playoffs donde se medirá ante Independiente en octavos.
Por qué la FIFA inhibió a Argentinos Juniors por tres mercados de pases
La notificación por parte del organismo llegó hace más de 72 horas y la dirigencia comandada por Cristian Malaspina deberá saldar una deuda pendiente para poder volver a sumar futbolistas tanto a principio como a mitad y fin del año próximo. Pensando en lo que tendrán por delante en 2027 (torneos locales y Copa Libertadores), Argentinos deberá solucionar este inconveniente para que lleguen refuerzos de jerarquía para afrontar todo lo que venga. A su vez, el "Bicho" se suma a otros diez clubes que atraviesan el mismo problema.
Ya sea por deudas con otros equipos por la venta o compra de jugadores, la FIFA intervino en cada situación para que se regularice. A través de su página oficial en la sección Plataforma de Prohibiciones de Registro la cual se actualiza cada seis horas, la entidad detalla cada caso en particular y lo divide por nombre, confederación y asociación. Se trata nada menos que de un club de fútbol recibe una sanción disciplinaria que le prohíbe inscribir o registrar a nuevos jugadores como fichajes o refuerzos en los mercados de pases, tanto a nivel nacional como internacional.
Los 10 clubes argentinos que siguen inhibidos por la FIFA en noviembre de 2026
- Argentinos Juniors.
- Banfield.
- Colón de Santa Fe.
- Gimnasia y Esgrima (Jujuy).
- Atlético Tucumán.
- Huracán.
- Fénix.
- Independiente.
- Defensores Unidos.
- Sacachispas.
Las claves para entender una inhibición
La Federación Internacional de Fútbol Asociado impone reglas, condiciones, restricciones y exigencias legales que deben ser cumplidas a rajatabla para no sufrir las consecuencias deportivas e institucionales para cada uno de ellos según cada caso:
- Origen de la deuda: Generalmente ocurre porque el club mantiene una deuda económica pendiente con otro club (por derechos de formación o el pase de un futbolista), con un jugador (por salarios atrasados) o por incumplimientos de contratos.
- Impacto en el mercado de pases: El club no puede habilitar ni sumar refuerzos para sus competencias oficiales mientras la sanción esté vigente.
- No afecta al plantel actual: Los jugadores que ya forman parte del club pueden seguir jugando con normalidad.
- Firma de los contratos: Aunque el club puede firmar contratos con nuevos futbolistas, estos no están habilitados para disputar partidos oficiales ni amistosos hasta que se levante la inhibición.
- Cómo se levanta una inhibición en el fútbol: La medida es temporal y se destraba únicamente cuando el club salda por completo la deuda o llega a un acuerdo de pago aprobado por el acreedor y homologado por la FIFA.