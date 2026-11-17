Un equipo del fútbol argentino fue inhibido en las últimas horas debido a la decisión tomada de la FIFA. La entidad presidida por Gianni Infantino sancionó a Argentinos Juniors y ahora el conjunto de La Paternal no podrá incorporar futbolistas por los próximos tres mercados de pases.

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Sin dudas, una noticia que causó impacto en el "Bicho" que viene de dar pelea en la tabla anual de la Liga Profesional hasta la última fecha con Boca y Rosario Central, además de prepararse para los playoffs donde se medirá ante Independiente en octavos.

Por qué la FIFA inhibió a Argentinos Juniors por tres mercados de pases

La notificación por parte del organismo llegó hace más de 72 horas y la dirigencia comandada por Cristian Malaspina deberá saldar una deuda pendiente para poder volver a sumar futbolistas tanto a principio como a mitad y fin del año próximo. Pensando en lo que tendrán por delante en 2027 (torneos locales y Copa Libertadores), Argentinos deberá solucionar este inconveniente para que lleguen refuerzos de jerarquía para afrontar todo lo que venga. A su vez, el "Bicho" se suma a otros diez clubes que atraviesan el mismo problema.

Ya sea por deudas con otros equipos por la venta o compra de jugadores, la FIFA intervino en cada situación para que se regularice. A través de su página oficial en la sección Plataforma de Prohibiciones de Registro la cual se actualiza cada seis horas, la entidad detalla cada caso en particular y lo divide por nombre, confederación y asociación. Se trata nada menos que de un club de fútbol recibe una sanción disciplinaria que le prohíbe inscribir o registrar a nuevos jugadores como fichajes o refuerzos en los mercados de pases, tanto a nivel nacional como internacional.

Argentinos Juniors fue inhibido por la FIFA

Los 10 clubes argentinos que siguen inhibidos por la FIFA en noviembre de 2026

Argentinos Juniors .

. Banfield.

Colón de Santa Fe.

Gimnasia y Esgrima (Jujuy).

Atlético Tucumán.

Huracán.

Fénix.

Independiente.

Defensores Unidos.

Sacachispas.

Las claves para entender una inhibición

La Federación Internacional de Fútbol Asociado impone reglas, condiciones, restricciones y exigencias legales que deben ser cumplidas a rajatabla para no sufrir las consecuencias deportivas e institucionales para cada uno de ellos según cada caso:

Origen de la deuda: Generalmente ocurre porque el club mantiene una deuda económica pendiente con otro club (por derechos de formación o el pase de un futbolista), con un jugador (por salarios atrasados) o por incumplimientos de contratos.

Impacto en el mercado de pases: El club no puede habilitar ni sumar refuerzos para sus competencias oficiales mientras la sanción esté vigente.

No afecta al plantel actual: Los jugadores que ya forman parte del club pueden seguir jugando con normalidad.

Firma de los contratos: Aunque el club puede firmar contratos con nuevos futbolistas, estos no están habilitados para disputar partidos oficiales ni amistosos hasta que se levante la inhibición.