Pogacar revalida su título mundial tras larga escapada en solitario, cimentando su legado

El ciclista esloveno Tadej Pogacar celebra la victoria en el campeonato mundial de ciclismo en ruta en Kigali, Ruanda.

El esloveno Tadej Pogacar lanzó su característico ataque de larga distancia en las colinas de Kigali y se adjudicó el domingo su segundo título mundial consecutivo de ciclismo en ruta, consolidando su legado entre los más grandes de todos los tiempos.

Su triunfo se produjo en el marco de unos campeonatos celebrados por primera vez en África, con cientos de miles de personas animando desde la carretera.

El belga Remco Evenepoel, que ganó hace una semana la contrarreloj individual por tercer año consecutivo, terminó segundo, a un minuto y 28 segundos de Pogacar. El irlandés Ben Healy fue tercero, 48 segundos más atrás, logrando el primer podio para su país desde el bronce de Sean Kelly en 1989.

Pogacar es el segundo ciclista en las dos últimas décadas que defiende con éxito el maillot arcoíris, tras el eslovaco Peter Sagan, que ganó tres consecutivos de 2015 a 2017.

Cuando Pogacar atacó en el monte Kigali a falta de 104 kilómetros, el guión parecía familiar. Los únicos que pudieron seguirle fueron el español Juan Ayuso y el mexicano Isaac Del Toro, sus compañeros de equipo en el UAE-XRG.

No obstante, Ayuso no tardó en ceder y Del Toro también se descolgó a 67 kms de la meta, viendo cómo el esloveno desaparecía carretera arriba para conseguir otro memorable triunfo en solitario.

La carrera, de 267,5 kms, marcó un hito histórico en los campeonatos celebrados en la montañosa capital de Ruanda, con un circuito muy exigente, salpicado de adoquines y con una escalada implacable.

La victoria coronó la brillante temporada de Pogacar, de 27 años, que se adjudicó su cuarto Tour de Francia en julio y sumó triunfos en las clásicas de la Strade Bianche, la Vuelta a Flandes, la Flecha Valona y la Lieja-Bastogne-Lieja. El próximo mes aspira a añadir el Giro de Lombardía a su palmarés.

(Escrito por Julien Pretot en París; editado en español por Carlos Serrano)