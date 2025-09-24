El equipo ciclista israelí revisa su imagen de marca, presionado por sus patrocinadores

El equipo ciclista israelí, que ha estado en el punto de mira de las protestas propalestinas, declaró el miércoles que está revisando su imagen de marca para el próximo año, ya que los patrocinadores están presionando para que cambie de nombre.

El equipo Israel-Premier Tech retiró su nombre completo de los maillots de los ciclistas en la reciente Vuelta a España, que fue interrumpida antes de tiempo debido a las protestas multitudinarias contra la guerra en Gaza. Algunos medios informaron que la palabra Israel podría eliminarse en el futuro, pero el equipo no lo confirmó.

"El equipo se encuentra actualmente en la fase de planificación de la marca del equipo para 2026 y comunicará cualquier posible cambio a su debido tiempo", dijo el Israel-Premier Tech en un mensaje a Reuters.

El equipo es propiedad del empresario canadiense-israelí Sylvan Adams y tiene licencia israelí.

Uno de sus patrocinadores, Factor Bikes, con sede en Reino Unido, afirmó que su apoyo está condicionado a la desvinculación de Israel. "Sin un cambio de nombre, sin un cambio de bandera, no continuaremos", dijo su fundador, Rob Gitelis, a Cyclingnews.

Otro patrocinador, la empresa canadiense de fabricación y horticultura Premier Tech, expresó una postura similar en un comunicado publicado por algunos medios esta semana.

"Somos sensibles y estamos atentos a la situación en la escena internacional, que ha evolucionado considerablemente desde nuestra llegada al World Tour en 2017", dijo, añadiendo que siempre había apoyado a los ciclistas de Quebec y Canadá.

"Sin embargo, la situación actual con respecto al nombre del equipo ya no es sostenible para lograr nuestro objetivo, que es la razón misma de nuestra participación en el ciclismo", agregó.

(Reportaje de Julien Pretot; Edición de Andrew Cawthorne)