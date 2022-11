El Chino Maidana defendió a Messi y se la pudrió a Canelo: "Con cualquiera"

El exboxeador argentino Marcos "Chino" Maidana atacó a Saúl "Canelo" Álvarez por las redes y defendió a Lionel Messi en medio de la polémica que planteó el púgil mexicano.

Marcos "Chino" Maidana defendió a Lionel Messi luego de las graves acusaciones que sufrió por parte de Saúl "Canelo" Álvarez en Twitter. El exboxeador apuntó directamente contra el mexicano, quien se quejó contra el mejor del mundo por "patear" la camiseta tricolor en los festejos tras la victoria por 2 a 0 en el Mundial de Qatar 2022. Es que claro, el tanto convertido por la "Pulga" en el duelo mundialista fue un golpe a la zona blanda del mexicano y su reacción por otro motivo -y en las redes- no tardó en llegar.

Mientras tanto, el astro argentino se prepara para lo que será el último compromiso de la fase de grupos de la Copa del Mundo ante Polonia. Este miércoles 30 de noviembre la Selección se jugará todo ante el equipo de Robert Lewandowski para buscar la clasificación a octavos de final, para lo que necesita un triunfo más. En el caso de Messi, todavía no opinó sobre los dichos de "Canelo", pero el "Chino" saltó por él y desafió sin filtro al "Tapatío".

"Vamos Messi!!! Se para de mano con cualquiera", escribió junto a una foto Marcos "Chino" Maidana en su Instagram demostrando que banca al 10 de la "Albiceleste". Además, en la cuenta oficial de Chino Maidana Promotions -su promotora- subieron la misma imagen con la leyenda: "@LeoMessi está esperando a @Canelo".

Con respecto a la mencionada publicación, Maidana utilizó una careta del propio Lionel Messi para encender aún más la polémica. Todo esto, se dio a raíz de los tweets del boxeador mexicano, quien expuso: "Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera????". Más tarde, con varios emojis, hasta amenazó al atacante argentino: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! Así como respeto a Argentina, tiene que respetar a México!! No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada (tontería) que hizo".

El Kun Agüero defendió a Messi tras el ataque de Canelo Álvarez

También a través de Twitter, el delantero que fue amigo y compañero de "La Pulga" durante 15 años en el Seleccionado nacional citó uno de los tantos tuits del mexicano y le contestó duramente. "Señor Canelo, no busques excusas o problemas, seguramente no sabés de fútbol y qué pasa en un vestuario", comenzó. Por lo tanto, concluyó que "las camisetas siempre, después de que se terminan los partidos, están en el piso por el sudor. Y después, si ves bien, hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da".