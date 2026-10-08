Chau San Lorenzo: un jugador se va ahora a otro club del fútbol argentino

San Lorenzo pierde a un jugador en medio del torneo, ya que se marchará en las próximas horas a otro club del fútbol argentino. Si bien el mercado de pases está cerrado a nivel nacional, suelen hacerse excepciones para reemplazar a aquellos jugadores que tienen lesiones muy graves, de acuerdo con el reglamento oficial de la competencia en el Torneo Clausura 2026. Según Radio La Red (AM 910), aplica en esta oportunidad.

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Lo concreto es que Matías Reali se va a Independiente Rivadavia de Mendoza, institución desde la que precisamente llegó al cuadro de Boedo a mediados del 2024, a cambio de 1.800.000 dólares por el 100% de su ficha. El mediapunta se entrenó de manera diferenciada en la mañana de este jueves 8 de octubre en la Ciudad Deportiva, le comunicó al entrenador Rubén Darío Insúa que las negociaciones estaban casi cerradas y se despidió de sus compañeros del elenco azulgrana.

Luego de más de dos temporadas, en las que no pudo explotar con esta camiseta, el mediocampista ofensivo de 28 años regresa ya mismo a "La Lepra" a préstamo con cargo hasta junio o diciembre del 2027, aunque todavía se desconocen los montos en cuestión. Además, la entidad cuyana tendrá una opción de compra de 1.500.000 dólares por la totalidad del pase.

Reali deja San Lorenzo y vuelve a Independiente Rivadavia.

La grave lesión de Maximiliano Salas sacó a Reali de San Lorenzo

El delantero que pasó por Racing y River sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral lateral externo de la rodilla izquierda. De esta manera, estará ocho meses sin jugar y el director técnico Alfredo Berti necesitaba un futbolista en esa posición, por lo que a la institución se le abrió un cupo para poder incorporar a pesar de que el mercado está cerrado.

Es que Independiente Rivadavia no solamente lucha por clasificar a los playoffs desde la Zona B del Clausura, sino que también pelea por llevarse el título de la tabla anual a solamente cinco fechas del final de la etapa regular.

Los números de Reali en San Lorenzo