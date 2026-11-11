Chau San Lorenzo: los 13 jugadores que se van en 2027 tras la eliminación del Torneo Clausura

Éxodo en San Lorenzo: quiénes son los futbolistas que dejarán el club de cara al 2027.

San Lorenzo se encamina hacia una importante reestructuración de su plantel profesional de cara a la próxima temporada, con al menos 17 contratos que finalizarán el próximo 31 de diciembre y el dilema de resolver qué futbolistas continuarán en la institución y cuáles buscarán un nuevo destino. La intención de la dirigencia azulgrana es achicar el equipo y alivianar las cargas salariales en medio de la delicada situación económica que atraviesa el club.

{{{htmlAmp}}}

La eliminación de la pelea por los playoffs del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino en la última fecha aceleró la importante depuración que el 'Ciclón' llevará adelante pensando en 2027. El actual presidente Marcelo Culotta había advertido en agosto el comienzo de este proceso al declarar que a partir de diciembre se reduciría considerablemente el plantel. En ese escenario, varios jugadores tienen posibilidades de marcharse, mientras que otros todavía deberán esperar para conocer qué lugar ocuparán en el cuadro dirigido por Rubén Darío Insúa.

Los 14 jugadores que podrían irse de San Lorenzo en 2027

Facundo Altamirano

El arquero tuvo muy poca participación durante 2026 y apenas disputó un partido en el año. Su escasa continuidad lo ubica entre los futbolistas con mayores posibilidades de abandonar San Lorenzo cuando finalice su contrato el próximo 31 de diciembre.

Diego Herazo

El delantero colombiano tampoco logró consolidarse durante la temporada, tuvo una participación limitada en el equipo y, en las pocas presentaciones que tuvo, su rendimiento dejó mucho que desear. Su escaso protagonismo futbolístico y el vencimiento de su vínculo lo colocan entre los nombres que podrían dejar Boedo.

Rodrigo Auzmendi

El atacante llegó a San Lorenzo a préstamo desde Querétaro hasta fin de año, y para que se quede el club debería ejecutar una opción de compra de cuatro millones de dólares, cifra muy elevada para la realidad económica de la institución. Sin embargo, el jugador desea quedarse y la dirigencia buscará renovar la cesión, por lo que su partida aún no está definida.

Franco Lorenzón

El defensor no logró meterse entre las prioridades del entrenador durante la temporada. Con un contrato que vence en diciembre y sin un lugar asegurado en la consideración del cuerpo técnico, su salida aparece como una de las alternativas para liberar un lugar en el plantel.

Manuel Insaurralde

Su situación es diferente a la de otros futbolistas que podrían marcharse. La dirigencia mantiene conversaciones para intentar extender su vínculo, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo; la intención es encontrar una fórmula que permita prolongar su estadía en Boedo.

Daniel Herrera

Es otro de los jugadores con los que San Lorenzo pretende negociar una renovación. Su continuidad dependerá del avance de las conversaciones y de las condiciones que puedan acordar ambas partes antes del vencimiento de su contrato.

El defensor de 22 años, de larga trayectoria en inferiores, es uno de los candidatos a dejar el club en 2027.

José Devecchi

El arquero quedó bajo la lupa después de su actuación en la derrota frente a Platense, un resultado que terminó de dejar a San Lorenzo sin posibilidades de clasificarse a los playoffs del Clausura. Su futuro deberá definirse en el marco de la evaluación que realizará el cuerpo técnico para la próxima temporada.

Ezequiel Cerutti

El delantero atraviesa la etapa final de recuperación de la lesión ligamentaria que sufrió a comienzos de año, pero todavía no inició conversaciones para resolver su futuro contractual. Su permanencia dependerá, entre otros factores, de la consideración que tenga Rubén Darío Insua para el armado del equipo de 2027.

Guzmán Corujo

El defensor integra el grupo de futbolistas cuyo futuro todavía no está definido. Su continuidad dependerá de las evaluaciones que realicen el cuerpo técnico y la dirigencia, en función de las necesidades deportivas y económicas del club.

Mathías De Ritis

Su situación también permanece abierta. El lateral deberá esperar las próximas decisiones del cuerpo técnico para conocer si será tenido en cuenta en la planificación de la próxima temporada o si deberá buscar una alternativa para continuar su carrera.

Gonzalo Alassia

Es otro de los nombres que aparecen bajo evaluación de cara a 2027. Por el momento, no hay una decisión definitiva sobre su continuidad y su futuro dependerá de las conclusiones que surjan del análisis del plantel.

Gonzalo Abrego

El mediocampista forma parte del grupo de jugadores que todavía no tiene asegurada su permanencia. Su situación será revisada durante la planificación del próximo año, en un contexto en el que San Lorenzo necesita reducir sus gastos.

Mauricio Cardillo

Al igual que los anteriores, su futuro está sujeto a la evaluación del cuerpo técnico y la dirigencia. Con su contrato próximo a finalizar, deberá esperar para saber si tendrá lugar en el proyecto deportivo de 2027.