Chau Manchester United: Lisandro Martínez está en la mira de otro gigante de Europa

Lisandro Martínez volvió a ser noticia este viernes 30 de octubre después de que los rumores lo acerquen a un gigante de Europa. El defensor campeón de todo con la Selección Argentina está en el radar de otro equipo mientras el Manchester United no atraviesa su mejor momento en lo que va de la temporada. El Diario Sport de España confirmó el interés del Barcelona por contratar al central entrerriano surgido de Newell's a poco tiempo de que se termine su contrato.

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Lisandro Martínez suena para ser refuerzo del Barcelona

"El central argentino podría salir del United en enero. Acaba contrato en junio de 2027 y su renovación parece muy complicada", escribieron desde el medio español acerca de esta posibilidad concreta de que el futbolista con pasado en Defensa y Justicia se calce la camiseta "Blaugrana". Claro que, hasta hoy es una pieza clave del equipo inglés aún en un momento en el que están al borde de los puestos de descenso y lejos de la punta de la Premier League. De esta manera, su vínculo con los "Diablos Rojos" podría terminar antes de lo previsto y arrancar el año en otro club.

Cabe destacar que el propio defensor dejó en claro su molestia con la dirigencia del Manchester United hace poco más de dos semanas cuando el equipo cayó por 2 a 0 a manos del Atlético de Madrid en la UEFA Champions League. "Hicimos una temporada fantástica el año pasado y ahora esperamos más de la directiva, que traigan más jugadores para competir", sostuvo "Licha" ante los medios. A su vez, sobre ese compromiso aseveró que la actuación fue muy pobre en el campo de juego. Todas sus declaraciones le trajeron problemas, incluso con varias glorias de la institución que lo liquidaron sin filtro y pidieron que se vaya, por lo que su salida no suena para nada descabellada.

Lisandro Martínez puede ser refuerzo del Barcelona

Los números de Lisandro Martínez en su carrera

Clubes : Newell's, Defensa y Justicia, Ajax de Países Bajos y Manchester United.

: Newell's, Defensa y Justicia, Ajax de Países Bajos y Manchester United. Partidos jugados : 298 (+38 con la Selección Argentina)

: 298 (+38 con la Selección Argentina) Goles : 13 (+2).

: 13 (+2). Asistencias : 15 (+1).

: 15 (+1). Títulos: Supercopa Johan Cruyff 2019, Copa de Países Bajos 2021, Eredivisie 2021 y 2022 con el Ajax; Copa de la Liga 2023 y FA Cup 2024 con el Manchester United; Copa América Brasil 2021, Finalissima 2022, Mundial Qatar 2022 y Copa América Estados Unidos 2024 con la Selección Argentina.

Cuándo vuelve a jugar el Manchester United

Los dirigidos por Michael Carrick volverán a tener acción este sábado 31 de octubre en Old Trafford en el marco de la novena fecha de la Premier League de Inglaterra cuando reciban al Ipswich Town de Exequiel Palacios desde las 12 del mediodía de nuestro país. Con sólo 7 unidades en ocho encuentros disputados, están sólo un punto por encima del Nottingham Forest y el Coventry -dos arriba del Sunderland-, que son los tres que hoy están en zona de descenso. A su vez, tres días más tarde se verán las caras con la Roma de Italia en el mismo estadio por la cuarta jornada de la UEFA Champions League, certamen en que suman un triunfo y dos derrotas desde que comenzó.