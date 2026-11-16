Chau Independiente: venden a última hora una joya a otro club del fútbol argentino

Independiente le vende a una joya de sus divisiones inferiores a otro club del fútbol argentino, antes del mercado de pases de enero del 2027. La institución comandada por Néstor Grindetti planea desprenderse de los porcentajes de algunos jugadores para terminar de saldar deudas y problemas financieros antes de las elecciones presidenciales del domingo 13 de diciembre del 2026.

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El elegido en esta oportunidad es nada menos que Santiago López, el extremo de 20 años que está a préstamo en Tigre en la vigente temporada. De acuerdo con la información del periodista deportivo Germán García Grova, justamente la entidad de Victoria se quedará con el 70% de los derechos económicos del atacante juvenil a cambio de 1.4 millones de dólares.

García Grova, de TyC Sports, publicó en su cuenta oficial de X (ex Twitter) que Tigre e Independiente alcanzaron un acuerdo verbal por "Santi" López. De hecho, aseveró que una vez cerrada la forma de pago, se oficializará la transferencia del extremo que tuvo un rendimiento positivo con la camiseta del "Matador" en esta campaña. Sin tanta continuidad en el "Rojo" ni en Rosario Central anteriormente, el cordobés que pasó por la Selección Argentina Sub 20 se consolidó de la mano de Diego Dabove en la Primera División nacional.

De concretarse la operación definitiva en los próximos días, López cambiará de club, aunque Independiente se quedará aún con el 30% de su pase. El plantel profesional dirigido por Jadson Viera cuenta en su posición por ahora con Santiago Montiel, Matías Abaldo, Imanol Machuca y los jóvenes Lautaro Millán y Josías Palais. De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado total de "Santi" era de unos cinco millones de dólares.

Independiente le vende a Tigre a Santi López.

Los números de Santi López en el fútbol argentino

90 partidos oficiales entre Independiente, Rosario Central y Tigre.

7 goles.

6 asistencias.

18 amonestaciones.

1 expulsión.

1 título.

Cuándo es el próximo partido de Independiente: hora, TV en vivo y streaming

El "Rojo" de Viera visitará al Argentinos Juniors de Nicolás Diez en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino. El viernes 21 de noviembre a las 17 horas será el encuentro, con el arbitraje a definir todavía y la transmisión en vivo en la televisión de TNT Sports o ESPN Premium. En tanto, el streaming irá por TNT GO o Disney+, DGO, Telecentro Play y Flow.