Chau fútbol en España: suspenden partidos por la tragedia en los trenes en Toledo y China canceló LaLiga contra Mbappé

Este miércoles 28 de octubre, una tragedia sacudió a España y dejó un saldo de más de 60 muertes. Dos trenes chocaron en Toledo y lo sucedido derivó en la posterior suspensión de los partidos que debían jugarse esta misma jornada correspondientes a la Copa del Rey. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tomó la decisión de cancelar los 24 encuentros pactados, lo comunicó lamentando lo que pasó -sin informar cuándo se llevarán a cabo- y acompañó a las familias en este duro momento.

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El comunicado de la Real Federación Española de Fútbol con el que anunció la suspensión de los partidos por la tragedia en Toledo

Se decreta el aplazamiento de los 24 encuentros de la Copa de SM el Rey previstos para este miércoles, así como del resto de partidos de las competiciones organizadas por la RFEF, en solidaridad con las víctimas del trágico accidente ferroviario acaecido en la provincia de Toledo

Como muestra de respeto y solidaridad con todas las víctimas del trágico accidente ferroviario acontecido a primera hora de este miércoles en la provincia de Toledo, la RFEF ha decretado la suspensión de los 24 encuentros correspondientes a la primera eliminatoria del Campeonato de España-Copa de SM el Rey previstos inicialmente para disputarse durante la tarde-noche de hoy, así como del resto de partidos de las competiciones organizadas por la RFEF.

En próximas fechas, la RFEF informará sobre la nueva planificación del torneo y los horarios definitivos de los encuentros aplazados.

La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor ante la tragedia, poniéndose a disposición de las autoridades para servir de ayuda a las víctimas de este desolador accidente.

El comunicado de la Real Federación Española de Fútbol

Cuáles son los partidos suspendidos por la tragedia en Toledo

Salamanca vs. Celta de Vigo.

Tavernes de la Valldigna vs. Valencia.

CD Pamplona vs. Eibar.

Anaitasuna vs. Alavés.

Tarancón vs. Levante.

Tival Valderas vs. Leganés.

Alcoyano vs. Mallorca.

Puertollano vs. Albacete.

Badajoz vs. Tenerife.

Covadonga vs. Real Valladolid.

Numancia vs. Real Oviedo.

Cieza vs. Granada.

Deportiva Minera vs. FC Cartagena.

Peña Sport vs. Huesca.

Coruxo FC vs. Zamora CF.

Navalcarnero vs. Real Betis.

Xerez vs, Cádiz.

Reus FC Reddis vs. Barakaldo FC.

Utebo FC vs. CE Sabadell.

Club Portugalete vs. Real Unión Club.

UD Poblense vs. Ceuta FC.

Mijas Las Lagunas vs, Real Jaén.

Amorebieta vs. Logroñés.

Gimnástica Torrelavega vs. UD Uorense.

China no afloja: no transmitirá LaLiga de España por el escándalo con Mbappé

LaLiga española no se transmitirá más en China después del escándalo que tiene como protagonista a Kylian Mbappé. El campeón del mundo en Rusia 2018 quedó envuelto en un escándalo en dicho país tras una declaración en la que, al referirse a un meme sobre sí mismo, llamó "dictador" a Mao Zedong, histórico referente político del país asiático. Ante esta situación, confirmaron que no emitirán los encuentros y que también rechazan las explicaciones del Real Madrid al respecto.

Este martes 27 de octubre, el futbolista del Real Madrid publicó un comunicado en sus redes sociales en francés, chino e inglés ofreciendo disculpas por sus dichos: "Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen de mí mismo. Mi comentario fue poco sabio, y ahora entiendo que lastimó a mucha gente en China y en comunidades chinas alrededor del mundo. Me disculpo con aquellas personas decepcionadas por mis palabras. Definitivamente no era mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y estoy sinceramente arrepentido".

Igualmente, desde China no aflojaron e insistieron con que no emitirán los encuentros, ya que consideraron "insuficientes" las disculpas del astro galo.