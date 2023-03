¿De qué nacionalidad es Charles Leclerc?

Charles Leclerc es una de las grandes celebridades de la Fórmula 1. En este artículo te contamos ciertas particularidades de su país natal.

Charles Leclerc es un piloto de carreras que ha cautivado al mundo de la Fórmula 1 y el automovilismo en general por su destreza y habilidades al volante. Aunque solo tiene 25 años, ya se ha hecho un nombre en su disciplina y es considerado uno de los talentos más prometedores de su generación. Aún así, hay ciertos datos sobre su nacionalidad que a veces no terminan de entenderse por el público particular debido a su lugar de orígen. En esta nota te contamos y desarrollamos esta peculiar situación.

Leclerc es un orgulloso representante del principado de Mónaco, un pequeño país soberano ubicado en la costa del Mediterráneo. Mónaco es una ciudad-estado conocida por su glamoroso estilo de vida y sus lujosas propiedades, así como por su prestigioso Gran Premio de Fórmula 1. Leclerc ha hablado en varias ocasiones sobre su amor por su tierra natal y ha dicho que es un honor representar a Mónaco en la pista de carreras.

Es común que la gente piense que Mónaco es parte de Francia debido a su ubicación geográfica y a que el idioma oficial es el francés. Incluso que no tenga selección de fútbol oficial y su equipo (el AS Mónaco) juegue en la liga francesa suele ayudar a la confusión. Sin embargo, la realidad es que Mónaco es una ciudad-estado independiente y no forma parte de Francia ni de ningún otro país. Mónaco tiene su propio gobierno, sistema legal y económico, y solo comparte algunas relaciones con Francia, como la adopción del euro como moneda oficial y la protección militar por parte de Francia.

Mónaco surgió siendo un principado italiano, luego pasó a ser un protectorado español y francés, hasta que obtuvo su independencia en 1814 (aunque fue reconocida formalmente por otras naciones en 1869). Desde el siglo XII que es gobernado por la dinastía Grimaldi, y su actual gobernante es el príncipe Alberto II.

Mónaco y la Fórmula 1

Mónaco es un lugar icónico en la Fórmula 1 debido a su circuito de carreras urbano, que se desarrolla a través de las calles de la ciudad y cuenta con algunos de los tramos más estrechos y desafiantes del calendario de carreras. Además, la carrera de Mónaco es una de las más antiguas del campeonato de Fórmula 1, y ha sido celebrada en el Principado desde 1929. A pesar de ser su ciudad natal, Charles Leclerc todavía no ha logrado ganar este grand prix, aunque logró una pole position en 2022.

Este Gran Premio es una de las carreras más prestigiosas y emblemáticas del calendario en cada temporada. Debido a la naturaleza de su circuito urbano, que ofrece muy pocas oportunidades de adelantamiento, la carrera es considerada una de las más difíciles de ganar y exige una combinación de habilidad, velocidad y estrategia.