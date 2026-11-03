Martes 3 de Noviembre del 2026 Mar 3 Nov
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Champions League: minuto a minuto de todos los partidos en vivo de este martes 3 de noviembre

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Todos los partidos de la cuarta fecha de la UEFA Champions League de este martes 3 de noviembre en vivo. Minuto a minuto lo que pasa en las canchas de Europa.

Champions League: minuto a minuto de todos los partidos en vivo de este martes 3 de noviembre

Este martes 3 de noviembre comienza una nueva fecha de la fase regular de la UEFA Champions League. La misma contendrá un total de nueve partidos entre los que se destacan los cruces entre el Atlético de Madrid vs. Bayern Munich de Alemania en España o el Barcelona vs. Aston Villa en el Camp Nou, entre otros. A su vez, un golpeado Manchester United que está cerca del descenso de la Premier League recibe a la Roma buscando resurgir en el certamen continental en el que suman sólo tres puntos en la misma cantidad de encuentros disputados. Cómo se juega la cuarta jornada en el camino hacia la "Orejona".

MÁS INFO

Los partidos de este martes 3 de noviembre en la Champions League

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  • Shakhtar Donetsk (Ucrania) vs. Sporting de Lisboa (Portugal) - 14.45hs. - ESPN 3 y Disney+ Premium.
  • Galatasaray (Turquía) vs. Sttutgart (Alemania) - 14.45hs. - Fox Sports y Disney+ Premium.
  • Feyenoord (Países Bajos) vs. Inter de Milán (Italia) - 17hs. - Fox Sports 2 Cono Sur y Disney+ Premium.
  • Manchester United (Inglaterra) vs. Roma (Italia) - 17hs. - ESPN 2 y Disney+ Premium.
  • Bodo Glimt (Noruega) vs. Lille (Francia) - 17hs. - ESPN 4 y Disney+ Premium.
  • LASK Linz (Austria) vs. Slovan Bratislava (Eslovaquia) - 17hs. - Disney+ Premium.
  • Atlético de Madrid (España) vs. Bayern Munich (Alemania) - 17hs. - Fox Sports y Disney+ Premium.
  • Barcelona (España) vs. Aston Villa (Inglaterra) - 17hs. ESPN y Disney+ Premium.
  • Villarreal (España) vs. PSG (Francia) - 17hs. ESPN 3 y Disney+ Premium.

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez enfrenta al Bayern Munich

Cómo está la tabla de posiciones de la Champions League en la fase regular

Los primeros ocho avanzan directamente a los octavos de final y esperarán a rivales que saldrán de los que se crucen en 16avos. Los hasta el momento clasificados -con tres fechas jugadas de ocho- son: Paris Saint Germain (9), Aston Villa (9), Liverpool (9), Real Madrid (9), Betis (9), Stuttgart (7), Arsenal (7) y Barcelona (6). Por otro lado, del 9° al 24° de la tabla irán a los playoffs para definir al contrincante de la próxima ronda de los ocho que estén arriba.

Allí aparecen: Como (Italia), Manchester City (Inglaterra), Brujas (Bélgica), Sporting de Lisboa (Portugal), Borussia Dortmund (Alemania), Bayern Munich (Alemania), Roma (Italia), Atlético de Madrid (España), Shakhtar Donetsk (Ucrania), PSV (Países Bajos), Villarreal (España), Inter (Italia), Manchester United (Inglaterra), Napoli (Italia), Galatasaray (Turquía) y LASK Linz (Austria). Por otro lado, quienes todavía no sumaron son el Porto (Portugal), el Lille (Francia) y el Slovan Bratislava de Eslovaquia, a los que se suman los 9 restantes que no están entre los primeros 24 y los últimos 3.

Los partidos del miércoles 4 de noviembre en la Champions League

  • Fenerbahce (Turquía) vs. Liverpool (Inglaterra) - 14.45hs.
  • AEK Athenas (Grecia) vs. Real Madrid (España) - 14.45hs.
  • Porto (Portugal) vs. Napoli (Italia) - 17hs.
  • Viking (Noruega) vs. Sabah (Azerbaiyán) - 17hs.
  • PSV Eindhoven (Países Bajos) vs. Brujas (Bélgica) - 17hs.
  • Slavia Praga (República Checa) vs. Arsenal (Inglaterra) - 17hs.
  • Borussia Dortmund (Alemania) vs. Betis (España) - 17hs.
  • Lens (Francia) vs. Como (Italia) - 17hs.
  • Leipzig (Alemania) vs. Manchester City (Inglaterra) - 17hs.

Hace 1 hora

TODOS LOS PARTIDOS

Partidos de hoy (Martes 3 de noviembre de 2026)

Horario (Arg) Partido Estadio / Sede
14:45 hs Galatasaray vs. VfB Stuttgart RAMS Park (Estambul)
14:45 hs FK Shajtar Donetsk vs. Sporting de Portugal Stamford Bridge (Londres)
17:00 hs Feyenoord vs. Inter de Milán De Kuip (Róterdam)
17:00 hs F.K. Bodø/Glimt vs. Lille Aspmyra Stadion (Noruega)
17:00 hs Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich Riyadh Air Metropolitano (Madrid)
17:00 hs Villarreal vs. París Saint-Germain Estadio de la Cerámica (Villarreal)
17:00 hs FC Barcelona vs. Aston Villa Spotify Camp Nou (Barcelona)
17:00 hs Manchester United vs. AS Roma Old Trafford (Mánchester)
17:00 hs LASK vs. ŠK Slovan Bratislava Raiffeisen Arena (Linz)

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