Champions League: minuto a minuto de todos los partidos en vivo de este martes 3 de noviembre

Este martes 3 de noviembre comienza una nueva fecha de la fase regular de la UEFA Champions League. La misma contendrá un total de nueve partidos entre los que se destacan los cruces entre el Atlético de Madrid vs. Bayern Munich de Alemania en España o el Barcelona vs. Aston Villa en el Camp Nou, entre otros. A su vez, un golpeado Manchester United que está cerca del descenso de la Premier League recibe a la Roma buscando resurgir en el certamen continental en el que suman sólo tres puntos en la misma cantidad de encuentros disputados. Cómo se juega la cuarta jornada en el camino hacia la "Orejona".

{{{htmlAmp}}}

Los partidos de este martes 3 de noviembre en la Champions League

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Shakhtar Donetsk (Ucrania) vs. Sporting de Lisboa (Portugal) - 14.45hs. - ESPN 3 y Disney+ Premium.

Galatasaray (Turquía) vs. Sttutgart (Alemania) - 14.45hs. - Fox Sports y Disney+ Premium.

Feyenoord (Países Bajos) vs. Inter de Milán (Italia) - 17hs. - Fox Sports 2 Cono Sur y Disney+ Premium.

Manchester United (Inglaterra) vs. Roma (Italia) - 17hs. - ESPN 2 y Disney+ Premium.

Bodo Glimt (Noruega) vs. Lille (Francia) - 17hs. - ESPN 4 y Disney+ Premium.

LASK Linz (Austria) vs. Slovan Bratislava (Eslovaquia) - 17hs. - Disney+ Premium.

Atlético de Madrid (España) vs. Bayern Munich (Alemania) - 17hs. - Fox Sports y Disney+ Premium.

Barcelona (España) vs. Aston Villa (Inglaterra) - 17hs. ESPN y Disney+ Premium.

Villarreal (España) vs. PSG (Francia) - 17hs. ESPN 3 y Disney+ Premium.

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez enfrenta al Bayern Munich

Cómo está la tabla de posiciones de la Champions League en la fase regular

Los primeros ocho avanzan directamente a los octavos de final y esperarán a rivales que saldrán de los que se crucen en 16avos. Los hasta el momento clasificados -con tres fechas jugadas de ocho- son: Paris Saint Germain (9), Aston Villa (9), Liverpool (9), Real Madrid (9), Betis (9), Stuttgart (7), Arsenal (7) y Barcelona (6). Por otro lado, del 9° al 24° de la tabla irán a los playoffs para definir al contrincante de la próxima ronda de los ocho que estén arriba.

Allí aparecen: Como (Italia), Manchester City (Inglaterra), Brujas (Bélgica), Sporting de Lisboa (Portugal), Borussia Dortmund (Alemania), Bayern Munich (Alemania), Roma (Italia), Atlético de Madrid (España), Shakhtar Donetsk (Ucrania), PSV (Países Bajos), Villarreal (España), Inter (Italia), Manchester United (Inglaterra), Napoli (Italia), Galatasaray (Turquía) y LASK Linz (Austria). Por otro lado, quienes todavía no sumaron son el Porto (Portugal), el Lille (Francia) y el Slovan Bratislava de Eslovaquia, a los que se suman los 9 restantes que no están entre los primeros 24 y los últimos 3.

Los partidos del miércoles 4 de noviembre en la Champions League