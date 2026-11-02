Chacarita le ganó a Nueva Chicago y lo hizo descender a la Primera B del fútbol argentino

En una definición infartante, Chacarita Juniors le ganó por 2 a 0 el clásico a Nueva Chicago en San Martín y, consumado también el empate sin goles entre Atlético Rafaela y Patronato, lo hizo descender a la Primera B Metropolitana. Con los goles de Nicolás Pantaleone y Maximiliano Meléndez, el 'Funebrero' se impuso en condición de local y aseguró también su permanencia en la Primera Nacional. Por su parte, el 'Torito' quedó anteúltimo en su zona y deberá disputar la tercera categoría del fútbol argentino el próximo año; junto con el conjunto de Mataderos también perdieron la categoría Acassuso, San Miguel y Güemes (Santiago del Estero).

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A pesar del empate al final de los primeros 45 minutos, Chacarita se puso por delante en el marcador en el arranque del complemento: Meléndez recibió un centro atrás tras una jugada por el sector derecho y puso el 1 a 0 con un fuerte remate cruzado. Apenas cinco minutos después, a los 56', Pantaleone ganó de cabeza a la salida de un córner entre dos jugadores y decretó el resultado final.

Así fueron los goles del triunfo de Chacarita que condenó a Nueva Chicago

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