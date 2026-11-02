Lunes 2 de Noviembre del 2026 Lun 2 Nov
Cotizaciones
Dólar Oficial $1565
Dólar Tarjeta $2034.5
Dólar Blue $1565
Dólar CCL $1670
Euro $1730.34
Riesgo País 803
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Fútbol Argentino

Chacarita le ganó a Nueva Chicago y lo hizo descender a la Primera B del fútbol argentino

El conjunto de San Martín se impuso en el clásico por 2 a 0 gracias a los tantos de Nicolás Pantaleone y Maximiliano Meléndez. Con este resultado, y tras el empate sin goles entre Patronato y Atlético Rafaela, el 'Torito' quedó anteúltimo en su zona y deberá disputar la tercera división el próximo año.

02 de noviembre, 2026 | 17.28
Fútbol argentino, Chacarita Juniors, Nueva Chicago, Primera Nacional

En una definición infartante, Chacarita Juniors le ganó por 2 a 0 el clásico a Nueva Chicago en San Martín y, consumado también el empate sin goles entre Atlético Rafaela y Patronato, lo hizo descender a la Primera B Metropolitana. Con los goles de Nicolás Pantaleone y Maximiliano Meléndez, el 'Funebrero' se impuso en condición de local y aseguró también su permanencia en la Primera Nacional. Por su parte, el 'Torito' quedó anteúltimo en su zona y deberá disputar la tercera categoría del fútbol argentino el próximo año; junto con el conjunto de Mataderos también perdieron la categoría Acassuso, San Miguel y Güemes (Santiago del Estero).

A pesar del empate al final de los primeros 45 minutos, Chacarita se puso por delante en el marcador en el arranque del complemento: Meléndez recibió un centro atrás tras una jugada por el sector derecho y puso el 1 a 0 con un fuerte remate cruzado. Apenas cinco minutos después, a los 56', Pantaleone ganó de cabeza a la salida de un córner entre dos jugadores y decretó el resultado final.

Así fueron los goles del triunfo de Chacarita que condenó a Nueva Chicago

Noticia en desarrollo.

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Tendencias
Las más vistas