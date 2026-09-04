Cerró el mercado de pases: los siete argentinos que están libres y pueden fichar por cualquier club

Este miércoles 2 de septiembre, cerró de manera oficial el mercado de pases del fútbol argentino. A pesar de que la mayoría de los equipos ya armó sus planteles de cara a la competencia que afrontarán en este segundo semestre, aún existe la posibilidad de incorporar jugadores en condición de libres, que pueden negociar directamente con los clubes e incorporarse por fuera del período habilitado para las transferencias.

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A nivel internacional, esta lista cuenta con futbolistas de gran renombre como Paul Pogba, Karim Benzema, Riyad Mahrez, Raheem Sterling o Philippe Coutinho, entre tantos otros. Además, hay un grupo considerable de argentinos que se encuentran en esta condición y que buscarán en las próximas semanas sumarse a un conjunto para continuar con sus carreras.

Los siete argentinos más destacados que están sin equipo tras el cierre del mercado de pases

Mauro Icardi

Ya finalizado el mercado de pases de Europa, el futuro de Mauro Icardi continúa siendo una verdadera incógnita. El delantero argentino de último paso por el Galatasaray de Turquía está actualmente sin club y buscando un destino que debe concretar en las próximas horas. Candidatos no faltaron para contratar al hombre que estuvo en la mira de River y Boca, pero hasta el momento no hubo acuerdo y hay un equipo que lo pretende, aunque a contrarreloj.

El elenco que lo tienen en carpeta es nada más y nada menos que la Lazio de Italia. El conjunto que milita en la Serie A y ganó los dos encuentros que disputó en lo que va de la temporada no se bajó de la posibilidad de contar con él, pero también dependerá de lo que pretenda el futbolista y lo que diga su representante. Este último habló y dejó en claro tanto cuáles son las intenciones como por qué el atacante podría elegir dicha institución. En el medio también hubo oportunidades concretas de que juegue en Brasil (San Pablo o Vasco Da Gama), en el Rennes de Francia o en Italia (Fiorentina y Roma).

Renzo Saravia

El lateral derecho cordobés, que llegó a ser convocado por Lionel Scaloni para disputar la Copa América 2019 con la Selección Argentina, inició su carrera en Belgrano, tuvo una destacada etapa en Racing, fue transferido al Porto y luego continuó su trayectoria en Brasil, donde defendió las camisetas de Internacional, Botafogo y Atlético Mineiro. Tras desvincularse del conjunto de Belo Horizonte a comienzos de 2026, estuvo dos meses sin equipo hasta que Valencia lo incorporó en febrero para cubrir una baja por lesión. Su contrato con el club español fue únicamente hasta el final de la temporada 2025/26, por lo que volvió a quedar libre desde junio.

Luciano Vietto

El delantero cordobés surgió en Racing y tuvo una extensa trayectoria en Europa, con pasos por Villarreal, Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia, Fulham y Sporting de Lisboa, además de sus experiencias en el fútbol de Arabia Saudita con Al-Hilal, Al-Shabab y Al-Qadsiah. En septiembre de 2024 regresó a Racing y, tras quedar libre, se incorporó a San Lorenzo en enero de 2026. Su etapa en Boedo fue breve: disputó 14 partidos, marcó tres goles y dio una asistencia. Finalmente, el 1° de julio acordó la rescisión de su contrato, que originalmente vencía a fines de 2026, y quedó nuevamente con el pase en su poder.

El delantero con pasado en la 'Academia' rescindió su contrato con el 'Ciclón' en julio y, ahora, se encuentra en condición de libre.

Roberto Pereyra

El 'Tucu' comenzó su carrera en River y en 2011 dio el salto al fútbol europeo con Udinese, cuadro en el que tuvo una extensa etapa. Después pasó por Juventus, jugó varios años en Watford y regresó a Udinese antes de continuar su carrera en Grecia. Su último club fue AEK Atenas: allí permaneció durante las temporadas 2024/25 y 2025/26. Tras finalizar ese ciclo, el volante ofensivo de 35 años quedó con el pase en su poder y actualmente se encuentra sin club.

José Luis Palomino

El defensor tucumano surgió de San Lorenzo, pasó por Argentinos Juniors y luego inició una larga trayectoria en Europa, con pasos por Metz, Ludogorets y Atalanta. En el conjunto italiano tuvo su etapa más importante: permaneció siete temporadas y disputó más de 200 partidos, además de participar en la Champions League. Después pasó por Cagliari y en 2025 regresó a Argentina para jugar en Talleres. Su vínculo con el club cordobés terminó tras el Apertura 2026, luego de una rescisión de común acuerdo, y actualmente está sin equipo.

Nicolás Reniero

Reniero comenzó su carrera en Almagro, pasó por San Lorenzo y posteriormente llegó a Racing. También tuvo pasos por Argentinos Juniors y Tigre, hasta que en 2024 inició una experiencia en España con Lugo. Allí tuvo una participación importante durante la temporada 2025/26 y llegó incluso a ser designado como uno de los capitanes del equipo. Sin embargo, a fines de agosto de 2026 decidió no continuar y el Lugo anunció su salida con efecto inmediato, por lo que actualmente está libre. En los últimos días, sin embargo, se informó que sería nuevo refuerzo de Ferro Carril Oeste, uno de los mejores equipos en la Primera Nacional; aún resta confirmación oficial para saber el futuro del atacante de 31 años.

Santiago Cáseres

Santiago Cáseres surgió de Vélez, donde rápidamente se convirtió en una de las grandes apariciones del club y fue transferido al Villarreal en 2018. En España tuvo además un préstamo en América de México, mientras que en 2021 regresó temporalmente a Vélez antes de volver definitivamente al club en 2022. En su segunda etapa en Liniers fue parte del plantel que se consagró campeón de la Liga Profesional en 2024, aunque tuvo poca continuidad durante su último año. Su contrato terminó y no fue renovado, por lo que se encuentra sin club desde fines de 2024 y continúa buscando relanzar su carrera.